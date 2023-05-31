Курьер, официант, озеленитель и артист: Где летом будут работать школьники Казани

Традиционно, самым популярным способом заработка в каникулы остается раздача листовое или флаеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У кого-то из школьников и выпускников впереди еще экзамены, а у кого-то пока еще беззаботный отдых на каникулах. Но не все подростки собираются предаться праздности в этот жаркий период. У них есть желание подзаработать в свободное от учебы время. Для этого им сначала нужно зарегистрировать свою учетную запись на портале Госуслуг, а также авторизоваться на цифровой платформе «Работа в России».

По закону, официальный трудовой договор можно заключать с 14 лет, при условии, что на это письменно дали согласие родители (опекуны) и разрешили органы опеки. Правда, тут есть свои исключения. Например, если подросток, подрабатывает моделью, играет в театре, снимается в рекламе, фильмах и сериалах, то в этом случае трудовой договор за него могут подписать и сами родители. Другой момент, если школьнику уже исполнилось 16 лет. Тогда трудовой договор может быть заключен с ним как со взрослым, то есть на общих основаниях с оформлением трудовой книжки.

Кроме того, работа должна быть легкой и не причиняющей вреда здоровью будущему сотруднику, который пока еще, по сути, ребенок. Запрещается привлекать подростков к вредным и тяжелым работам, а также эксплуатировать их труд для продажи алкоголя, табака, вейпов и кальянов. Вдобавок, для 14-16 летних школьников продолжительность рабочего времени в период каникул не должна превышать 5 часов в день и 24 часа в неделю. А вот 16-18 летним разрешается работать по 7 часов в день и 36 часов в неделю.

КАК И КУДА МОЖНО УСТРОИТЬСЯ

Как сообщили в Центре занятости Казани (ЦЗН), для того, чтобы школьнику устроиться на работу, ему сначала нужно обратиться к ним в отделение по месту жительства. Там он сможет выбрать подходящую вакансию, а после отправиться на собеседование к работодателю. При себе подростку нужно иметь паспорт, ИНН, СНИЛС, согласие родителей и справку из школы о каникулах.

- На сегодня вакансии для школьников подали: АО «Казанькомпрессормаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», МУП ПАТП № 2, ООО «МЦ Азбука Здоровья», ИП Нурисламова Л.И., ИП Шариезданва Г.И. Также предварительно будут заявки будут от Мегастроя и Ашана. Им в основном требуются: подсобный рабочий, разнорабочий, специалист по озеленению территории, архивариус и уборщик. Помимо этого, «Вкусно и точка» 2 июня приглашают подростков на свой мастер-класс, устроится работать туда возможно только с 16 лет. Во всех этих случаях со школьниками будет заключаться срочный трудовой договор, - сообщила «КП-Казань» начальник отдела по работе с молодежью ЦЗН Советского района Казани Гузель Алпаева.

Также в Казани школьники на лето чаще всего трудятся курьерами, официантами, баристой, актерами квестов, мобильными фотографами, промоутерами, аниматорами и инструкторами в парке развлечений. Эти вакансии можно найти на популярных интернет-порталах по поиску работы.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ?

Так, по данным HH.ру пеший курьер, к примеру, может заработать от 30 000 рублей в месяц в зависимости от отработанных часов. Ставка подсобного рабочего также зависит от количества времени, проведенного в труде, и в среднем составит 25 тысяч рублей в месяц за 4-6 часовой рабочий день.

Официант же в Казани получает в среднем 120 рублей в час, плюс имеет процент с продаж и личные чаевые. Таким образом, заработать на этой позиции можно в пределах 30-40 тысяч рублей в месяц при условии продуктивной деятельности. Ну и, по классике жанра, самой актуальной вакансией среди школьников является промоутер для раздачи листовок. Оплата тут почасовая и составляет 100-180 рублей в час.

Как мы видим, оплата труда для подростков практически сопоставима со взрослыми. К тому же, в Казани школьники во время работы от властей будут получать и весьма приятный бонус, исчисляемый в денежном эквиваленте – около 2 250 рублей в месяц.

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