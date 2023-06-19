Очки виртуальной реальности, 4D-книги и интерактивный пол: Что представляют собой новые библиотеки Чувашии?

Модельные библиотеки, объединяющие в себе возможности привычных книг и виртуальной реальности, создают в регионе при поддержке национального проекта «Культура», который действует в стране с 2019 года. Чтобы получить федеральное финансирование, регионам необходимо реализовать часть работ за свой счет - провести замену всех коммуникаций и осуществить косметический ремонт, адаптировать учреждения под маломобильных граждан.

- Наша задача - обеспечить такими пространствами каждый муниципалитет, охватить как можно больше библиотек таким форматом работы. Мы намерены ускориться. Вполне возможно, мы на следующий год усилим эту работу возможностями республиканского бюджета, - отметил глава региона Олег Николаев.

ТРИ ОТКРЫТИЯ ЗА МЕСЯЦ

В общей сложности начиная с 2019 года в различных районах Чувашии создано 12 модельных муниципальных библиотек. Еще шесть библиотек нового формата в регионе распахнут свои двери в течение этого года.

Сезон открытий, к слову, уже стартовал. Так, новое пространство для развития подрастающего поколения начало свою работу в Батыревском муниципальном округе - открытие состоялось символично в День защиты детей.

- Это первая из модельных библиотек, которые открываются в этом году в стране. Родители могут быть уверены в том, что дети обязательно придут сюда, поскольку обновлен библиотечный фонд, появились книги с дополненной реальностью, для того чтобы изучать окружающий мир. От всей души поздравляю вас, пусть наши дети будут самыми начитанными, самыми образованными и самыми успешными, гордятся нашей великой страной и знают историю Чувашии, - дала старт празднику министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Местный библиотечный фонд пополнился 2064 экземплярами новых необычных книг, которые позволяют развивать мелкую моторику у самых маленьких, а также за счет 3D-очков и планшетов путешествовать и изучать в объемном формате окружающую среду. Появилась в библиотеке и интерактивная доска. Как и ожидалось, подобные новинки вызвали особый интерес у подрастающего поколения.

- Мне нравится интерактивная доска, где можно поиграть с друзьями в игры, еще мне нравятся книги с 4D, также с планшетом можно посмотреть, например, на бабочек, на разных животных. Мне очень нравится эта библиотека, - поделилась впечатлениями школьница Елизавета Торговцева.

Очки виртуальной реальности пришлись по душе Александре Музяковой.

- Эти очки нужны для того, чтобы посетить разные уголки мира. Например, сейчас я нахожусь в Японии, еще очень интересно изучать нашу родную страну, - рассказала она.

Еще одним открытием этой библиотеки стала мультстудия, где, по словам заведующей учреждением Антонины Иголкиной, будут снимать анимационные ролики.

Следом марафон открытий продолжился в Моргаушском районе, где 7 июня после модернизации открыли Центральную районную детскую библиотеку имени космонавта Андрияна Николаева. На сегодняшний день это второй модернизированный объект в муниципалитете. За счет федеральных субсидий в размере 5 млн рублей сюда закупили 2043 экземпляра книг с дополненной реальностью, графические романы, виммельбухи, книжки-панорамки и многое другое. Также в библиотеке обновили мягкую мебель, появились VR-очки, домашний планетарий, телескоп, интерактивный пол, графические планшеты, оргтехника, фото- и видеотехника, а также обучающие игры, бизиборд и тантамарески.

Все пространство библиотеки разделили на тематические зоны - планеты, где будут проходить различные мастер-классы и киносеансы, будет работать клуб иностранных языков. Также новая библиотека станет локацией для театральной студии «Сказка», кружка «Art-студия», клуба семейного чтения «Домовенок», клуба выходного дня «МультИстории» и «Школы волонтера». Также здесь продолжит работу детский кукольный театр в рамках проекта Союза женщин Чувашии.

Новое пространство местные жители оценили по достоинству.

- Библиотечными специалистами собрана замечательная коллекция нон-фикшн-книг, в том числе по технике, организована подписка на популярные журналы. Мои сыновья в восторге от мастер-классов и занятий с использованием телескопа и экспонатов космической тематики, - поделился на открытии фотограф Дмитрий Воробьев.

Учитель русского языка и литературы Моргаушской школы Елена Ефанова отметила, что детям предлагают большой выбор изданий, а «современное интерактивное оборудование способно удовлетворить пытливый ум ребенка, а также развить его творческие способности».

Сами школьники в день открытия поспешили записаться в кружки.

- Мы с подругой мы решили записаться в Школу волонтеров, которая будет работать при библиотеке. И очень рады возможности помогать людям, - поделилась мнением семиклассница Эвелина Ершова.

До конца года запланировано открытие еще четырех модельных школ. Ближайшее - 24 июня в Новочебоксарске откроют библиотеку им. Н. Носова.

Вместе с этим власти республики намерены продолжать эту работу. По словам Светланы Каликовой, уже подготовлены 17 заявок от районов и городов Чувашии для того, чтобы заявить эти библиотеки на 2024 год в федеральный бюджет и получить поддержку в рамках программы «Библиотека нового поколения» НП «Культура».

1,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА КУЛЬТУРУ ЗА 5 ЛЕТ

Участником нацпроекта «Культура» Чувашия является с 2019 года, в рамках него реализуется три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Общий объем финансирования на их реализацию до 2024 года составляет 1,6 млрд рублей.

На часть выделенных средств помимо модельных библиотек построено и капитально отремонтировано 23 учреждения культуры и искусства, оснащены музыкальными инструментами и оборудованием 7 детских школ искусств и Чебоксарское музыкальное училище им. Ф. П. Павлова, обучено на базе ведущих федеральных центров повышения квалификации 1138 работников культуры, 6151 молодой человек являются «Волонтерами культуры», 32 лучших работника культуры и 47 лучших учреждений культуры получили финансовую поддержку, функционируют 4 виртуальных концертных зала. Еще одно направление работы - приобретение автоклубов. Это оснащенные необходимым музыкальным и сценическим оборудованием машины, которые позволят проводить мероприятия даже в отдаленных селениях республики.