Что ожидает гостей и жителей Чувашии в День республики?

Через несколько дней, 24 июня, Чувашия будет отмечать свой главный праздник государственности и национального единства - День республики, который имеет практически 30-летнюю историю. Куда можно сходить в эти дни, рассказали в Министерстве культуры Чувашии.

КУЛЬТУРА ДОСТУПНЕЕ

Не первый год в регионе реализуются национальные проекты, помогающие сохранить национальную идентичность и увеличить вовлеченность жителей в культурные мероприятия. Поэтому к празднику в регионе вновь постарались завершить ряд работ, а часть объектов торжественно открыли еще в начале месяца.

В преддверии Дня республики в д. Ямбай Урмарского района открылся сельский Дом культуры, построенный по госпрограмме «Развитие культуры», а Цивильский, Аликовский и Шумерлинский районы в рамках нацпрограммы «Культура» получили специализированные автоклубы - сцены на колесах, укомплектованные необходимым оборудованием.

КУДА ПОЙТИ?

Основные мероприятия начнутся с 21 июня. Так, вереницу событий откроет акция «Свеча памяти», которая пройдет в 18.00 на территории Мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в селе Байгулово.

22 июня в Центре современного искусства откроется выставка Творческого союза художников Чувашии, а 23 июня в Чувашском театре кукол начнут работу IV Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок» и VIII Международный фестиваль для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам не обязательно». Посмотреть спектакли можно будет в театре, Чувашском государственном институте культуры и искусств, Реабилитационном центре для детей, а также на открытых площадках города Чебоксары - зонах отдыха горожан.

23 - 25 июня Государственный русский драматический театр представит спектакль «Живые сказки древнего народа» по мотивам чувашских сказок. 24 июня в Театре оперы и балета пройдет праздничный концерт в честь Дня республики, а 20, 22 и 26 июня Государственная академическая симфоническая капелла выступит в Канаше, Козловке, Урмарском и Аликовском районах с концертной программой «Симфо-фолк - музыка на все времена».

23 - 24 июня пройдет Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Церемония открытия состоится 23 июня в 19.00 на Красной площади Чебоксар. Праздничный вечер продолжится молодежной программой «Песни над Волгой» и Фестивалем фейерверков.

По сложившейся традиции в 14.30 24 июня на Красной площади Чебоксар состоится торжественное открытие Всечувашского праздника «Акатуй». Гулянья продолжатся до 17.00.

24 июня в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, в Козловском и Цивильском округах выступят участники фестиваля «Родники России», а вечером на Красной площади Чебоксар с 17 до 19 часов состоится гала-концерт фестиваля. Затем пройдет концертная программа закрытия молодежного лагеря «Диалог культур».

В этот же день в 20.00 начнется праздничная программа, посвященная Дню молодежи. Праздничная программа на Красной площади Чебоксар продолжится концертом группы «Вива».