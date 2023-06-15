В Казани нижегородские железнодорожницы взяли золото турнира по волейболу на Кубок «Комсомолки»

«ТУРНИР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЦ»

Первый женский волейбольный «комсомольский» турнир войдет в историю спортивных состязаний газеты как «турнир железнодорожниц»: три из четырех участвовавших в нем команд представляли различные территориальные управления Горьковской железной дороги. География получилась красивая, как и сами участницы соревнований: Муром, Нижний Новгород и Казань. Единственной не железнодорожной командой оказалась волейбольная сборная «Жигули» компании «Данон». Именно ей наравне с волейболистками Муромского территориального управления ГЖД выпала честь сыграть первую игру первого женского турнира от «КП».

ДЕВОЧКИ ТАКИЕ ДЕВОЧКИ

Женские соревнования от мужских отличаются… тишиной. Мужчины постоянно издают боевые кличи, громко ругаются, на победы и тем более на промахи реагируют весьма эмоционально, на повышенных тонах. Женщины же играют аккуратно, на полутонах. Поэтому в «Олимпийце» 8 июня в основном слышны были лишь удары по мячу и иногда звонкое «Девочки!», «Я!» или «Играй!». Противостояние Мурома и «Жигулей» шло с переменным успехом, но все же в пользу муромлянок. Поэтому довольно легко и логично именно они победили в первой партии. Во второй партии в счете сначала повели самарские девчата. Они с азартом заколачивали мячи железнодорожницам, но вскоре их противницы опомнились, перехватили инициативу, и вот судья уже объявляет итог встречи: 2:0 в пользу Муромского ТУ ГЖД.

- Организаторам большое спасибо за это мероприятие, - говорит капитан команды взявших серебро муромлянок Юлия Гришанова. - Мы все любители. Играем ради радости, удовлетворения, приехали в Казань на один день, а чувствуем себя словно бы побывали в отпуске. Наши девочки ведут активный образ жизни, участвуют во всех массовых спортивных мероприятиях. И это очень хорошо. Если человек спортивный - он собран, быстро справляется с большим количеством задач, он командный игрок.

ТАКТИКА ГОСТЕПРИИМСТВА

Игра между командами Казанского территориального управления и Горьковского территориального управления началась с суперрешительного наступления нижегородских волейболисток: табло через несколько минут с начала партии уже показывало 6:0. Потом казаночки все же смогли выйти из нулевой зоны, пытаясь отыграться, но гости тут же рьяно взялись увеличивать отрыв, и вот уже табло безжалостно фиксирует проигрыш казанской команды. Смена поля во второй партии на пользу казанским девушкам не пошла, нижегородские спортсменки продолжили свое уверенное лидерство и закончили игру со счетом 2:0 в свою пользу.

Победительницы уходят отдыхать, а у казанских спортсменок новый соперник - муромские железнодорожницы. Они берутся за игру так же круто, как и их предшественницы: на табло 6:1. Понятно, что девушки из Казани и устали, и разочарованы проигрышем, но они не сдаются, пытаясь мужественно отыграться. Но чуда в первой партии не произошло. Во второй, как оказалось, тоже. Так что муромлянки выходят из этого поединка однозначно победительницами со счетом 2:0.

- Расстроились? - спрашиваю у руководителя команды Казанского ТУ Горьковской магистрали Алины Наместниковой.

- Конечно нет! - отвечает спортсменка. - Для меня главное в этом турнире - участие, новые знакомства, неформальное общение, открытия. Может, кто-то и расстроился, но это точно не я. И вообще мы не проигрываем. Просто мы настолько гостеприимны, что позволяем нашим гостям выигрывать. Казанские железнодорожники - очень активные спортивные люди. Готовясь к этим соревнованиям, мы усердно тренировались, поэтому, несмотря на то что соперник оказался сильнее, мы не опустили руки и бились изо всех сил, стремясь к победе наравне с победителями.

КРАСИВЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

А на площадке тем временем уже сражаются самарские девчата и нижегородские железнодорожницы. Хорошо сражаются! Но чувствуется, что сыгранности и опыта у волейболисток «Жигулей» чуть меньше, чем у их соперниц, поэтому уверенное 2:0 в пользу Горьковского ТУ ГЖД никому не кажется случайным.

- Действительно, в этом составе мы пока нигде не выступали, поэтому пока не очень чувствуем друг друга, - говорит капитан «Жигулей», а в «мирной жизни» супервайзер административного сервиса Наталья Филяева. - Но мы не расстроились, напротив, мы играли лучше, чем ожидали. Соперницы у нас очень хорошие, сильные, интересно с ними играть. Волейбол красивый. Думаю, еще повлиял тот факт, что мы ехали в Казань из Самары на машине пять с половиной часов, встали очень рано.

Тем временем турнир движется к своему логическому завершению, судья вызывает на площадку претенденток на первое и второе места - муромлянок и девушек из Нижнего Новгорода. Последние сразу же берут инициативу в свои руки и решительно наколачивают мячи соперницам. 5:0. 6:0. 7:0! Муром, проснись! И он просыпается!

Разрыв в мячах сокращается, но сдаваться вот так просто горьковчанки не намерены, все-таки на кону золото. И отличный шанс войти в историю как победитель первого женского волейбольного турнира от «КП». Но тут у Мурома случается одна ошибка, потом вторая… Первая партия заканчивается в пользу Горьковского ТУ ГЖД. Вторая партия начинается по уже известному нам сценарию: 5:0, 6:0… Муром спит, потом просыпается и начинает активно догонять соперниц. На счете 9:9 начинает нервничать тренер нижегородской команды. «Дайте вторую линию!» - кричит он. 10:10. «Юля! Ты нападаешь или кто?!» - снова он. 16:16! Вечер, как говорится, перестает быть томным! И вот в такой совершенно нервной обстановке девушки из Нижнего Новгорода наконец-то вырываются вперед. 2:0.

- Я рад, что мы выиграли, но не очень доволен игрой, - признается тренер команды Горьковской железной дороги Евгений Атнюков. - Вторую партию играли безобразно, конечно. Муромляне молодцы, дали бой. А наши-то думали, что смогут выиграть на одной ноге. Так не бывает, надо прикладывать усилия. Надеюсь, это им послужит уроком. А чем я доволен, так это тем, что есть такой турнир, который, надеюсь, будет ежегодным. Благодарю нашего руководителя Сергея Александровича Дорофеевского за возможность принять участие в этом турнире. На Горьковской железной дороге сейчас происходит привлечение большого количества людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. И часть этих людей пройдет через волейбол.

УПОРНАЯ БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Золото и серебро нашли своих победителей, но остается еще бронза. Кому же достанется третье место «комсомольского» турнира? Претендентов, напомним, двое - команда Казанского территориального управления ГЖД и команда «Жигули» компании «Данон». И в первой партии финальной игры казанцы оказываются быстрее, сильнее, проворнее самарцев. Казалось бы, всё. Пазл сложился. Три команды Горьковской магистрали займут весь турнирный пьедестал. Но «Жигули» с таким раскладом не согласны и во второй партии начинают бороться за каждое очко. Да так бороться, что судья матча Елена Шурхаева берет микрофон и начинает комментировать игру:

«Самара» вырывается вперед - 14:13».

«Казань сравняла счет - 19:19».

«Упорная борьба продолжается».

«Команда Казани вырывается вперед - 20:20».

Зал замирает в ожидании… И!.. «Жигули» побеждают! Ура! 1:1! Теперь исход игры решит третья партия. И она решает. Бронза волейбольного турнира уезжает в Самару! Это был прекрасный матч!

- Считаю, турнир удался и его ждет, надеюсь, отличное будущее, - говорит главный судья соревнований, исполнительный директор Федерации волейбола РТ Мансур Каримов. - Мы разговаривали с игроками - всем всё очень нравится. И организация, и прекрасный зал, и питание - как всегда, игроков ждал прекрасный буфет со свежей выпечкой, сладостями и напитками. Здесь участвуют люди, которые по-настоящему любят спорт. Это же какую надо иметь силу воли, чтобы после рабочего дня идти в зал, оторвавшись от семьи и быта. Поэтому большое спасибо и организаторам, и игрокам, и руководителям предприятий, которые в рабочий день отпустили своих сотрудников на участие в турнире. Мы будем его обязательно поддерживать, потому что одна из целей Федерации волейбола и ее президента Фарида Хайрулловича Мухаметшина - массовость и народность.

ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Комсомольские» турниры - это всегда дружеская атмосфера и приятное общение. А еще подарки. Всем и каждому. И чем выше уровень награды, тем весомее наградной пакет с приятными сувенирами. Плюс дипломы, кубки, медали и благодарственные письма.

За поддержку первого женского турнира по волейболу среди корпоративных команд большое сердечное спасибо «Комсомольская правда» говорит Федерации волейбола Республики Татарстан, а также всем партнерам, благодаря которым это удивительное мероприятие состоялось. Воде «Сестрица» за сладкие и освежающие напитки, бренду «Матти» компании ООО «Злаки на завтрак» - за полезные продукты для рационального питания, казанской фабрике «Фраде» за наборы авторских шоколадных конфет, компании Natural Health - за продукцию из природного сырья для поддержания красоты и здоровья, компании «Данон» за молочные вкусности. Директору ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва» Рамилю Шакирову, заведующему спортивным комплексом «Олимпиец» Данису Аксакову и его инженеру Азату Хайбуллину - за безупречную организацию игр. А также сотрудникам и главному врачу Станции скорой помощи Фариду Галяутдинову. С вашей помощью, дорогие друзья, мы продолжаем славную традицию проведения мероприятий, направленных на поддержку спорта и здорового образа жизни.

Команда Нижегородского территориального управления ГЖД.

Команда Муромского территориального управления ГЖД.

Команда «Жигули».

Команда Казанского территориального управления ГЖД.

Текст и фото: Татьяна Янькова

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