«Это был ее последний заезд на мотоцикле»: С кем осталась маленькая дочь погибшей рэп-исполнительницы Альбины Сафаровой

Несмотря на всю осторожность и мотошлем, рэп-исполнительница получила смертельные травмы. Фото: соцсети

С погибшей в Казани рэп-исполнительницей Альбиной Сафаровой простились с мечети Ихлас села Усады Лаишевского района Татарстана. Несмотря на светскую жизнь артистки, ее похоронили в строгом соответствии с исламскими канонами на мусульманском кладбище вблизи села Столбище.

Напомним, ночью 8 июня на улице Мира между поселком Нагорный и микрорайоном Дербышки, водитель Opel, по предварительным данным, начал разворачиваться через две сплошные линии, чтобы попасть на заправку. В этот момент в иномарку на встречной полосе врезается мотоцикл Suzuki. На нем, в качестве пассажирки, ехала 32-летняя Альбина. В результате ДТП она, несмотря на шлем и защиту, получила тяжелые травмы и скончалась. Водитель мотоцикла – приятель рэп-исполнительницы, выжил. Уцелел и тот, кто находился за рулем автомобиля. Когда стало известно о гибели Альбины Сафаровой, ее поклонники и близкие люди не могли сразу в это поверить.

ПУТЬ К УСПЕХУ

Свою карьеру рэп-исполнительницы Альбина начала еще в 2010 году, записав в машине любительский ролик под трек популярного музыканта Вити АК-47 «Те, кто с нами!». Тогда будущую звезду снимал ее друг, с которым она каталась по городу. Кто бы мог подумать, что видео, снятое по приколу, подарит девушке славу. Ролик тогда быстро распространился в интернете и Альбину стали узнавать на улицах Казани.

- Вау, это же ты там пела?! Давай сфоткаемся? – вспоминает знакомство с Альбиной ее приятельница Наталья.

Кстати сказать, заметили Сафарову не только горожане, но и именитые рэперы и продюсеры, включая Андрея Демитриева. К этому времени у нее появилась, как оказалось в итоге, роковая страсть к мотоциклам. Альбина частенько участвовала в открытиях мотосезона. По словам ее подруг, они неоднократно предупреждали ее, что езда на мотоцикле – дело рискованное. Однако Альбина Сафарова постоянно гналась за новыми эмоциями и ощущениями, и не могла отказать себе в удовольствии прокатиться с ветерком. Хоть и предпочитала ездить только на пассажирском сиденье.

- Это был ее последний заезд на мотоцикле, - с прискорбием высказалась знакомая погибшей Гузель.

ПЕЛА ДЛЯ БОЙЦОВ СВО

Словом, получив славу и популярность, Альбина Сафарова на какое-то время пропала из поля зрения российского шоу-бизнеса. Однако в 2022 году она вновь о себе заявила, выпустив новые треки, в числе которых, песня «Домой», посвященная соотечественникам в зоне СВО.

- Все будет хорошо ребят, все будет хорошо… Если плохо сейчас, то знай – это пройдет… Я точно знаю, вывезешь, бери волю в кулак! Возвращайся домой, возвращайся живой, возвращайся родной, мы тебя ждем брат! - строчки из трека Альбины Сафаровой.

Кстати говоря, он тут же собрал сотни лайков и восторженных комментариев. Теперь же, знакомые Альбины при прослушивании этого трека не могут сдержать слез.

- Господи, она пела, ждала наших солдат живыми, а сама не уберегла себя, - говорит приятельница рэп-исполнительницы Анжелика.

РЕБЕНОК

У погибшей Альбины Сафаровой осталась семилетняя дочь, судьба которой сейчас в руках ее родных.

-Там семья есть, с этим все нормально. Воспитанием теперь займутся папа ребенка и ее родители, - пояснила знакомая погибшей

Однако, на вопрос является ли отец ребенка законным мужем Сафаровой, Розалия предпочла не отвечать.

- Это личные дела, я их не обсуждаю, - сказала девушка.

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