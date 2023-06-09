«Комсомольская правда» приглашает казанцев и гостей города вместе отметить национальный праздник «Сабантуй-2023»!

Фото: Адель ХИСАМОВ
24 июня на озере Лебяжье в рамках праздника, организованного администрацией Кировского и Московского районов исполнительного комитета г. Казани, на специально выделенной площадке состоится «Сабантуй с «Комсомолкой»!
В программе мероприятия: традиционные забавы, веселые конкурсы, подвижные игры, оригинальные интерактивы и много музыки для гостей всех возрастов! И, конечно же, призы, подарки и дегустация от партнеров!
Приходите сами веселиться с нами,
Приводите всех друзей к нам на праздник поскорей!
Старт активностей от «Комсомольской правды» в 10.00.
ПАРТНЕРЫ ПРАЗДНИКА:
Генеральным партнером праздника «Сабантуй вместе с «Комсомолкой» является ООО «РМ Агро».
«Родные места»: мясная продукция от местного производителя.
Побалуйте себя и близких мясом, колбасой, ветчиной, стейками и мясными полуфабрикатами производства ООО «РМ Агро».
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