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Общество9 июня 2023 13:40

«Комсомольская правда» приглашает казанцев и гостей города вместе отметить национальный праздник «Сабантуй-2023»!

Пришедших ждут призы, подарки и дегустации
Фото: Адель ХИСАМОВ

Фото: Адель ХИСАМОВ

24 июня на озере Лебяжье в рамках праздника, организованного администрацией Кировского и Московского районов исполнительного комитета г. Казани, на специально выделенной площадке состоится «Сабантуй с «Комсомолкой»!

В программе мероприятия: традиционные забавы, веселые конкурсы, подвижные игры, оригинальные интерактивы и много музыки для гостей всех возрастов! И, конечно же, призы, подарки и дегустация от партнеров!

Приходите сами веселиться с нами,

Приводите всех друзей к нам на праздник поскорей!

Старт активностей от «Комсомольской правды» в 10.00.

ПАРТНЕРЫ ПРАЗДНИКА:

Генеральным партнером праздника «Сабантуй вместе с «Комсомолкой» является ООО «РМ Агро».

«Родные места»: мясная продукция от местного производителя.

Побалуйте себя и близких мясом, колбасой, ветчиной, стейками и мясными полуфабрикатами производства ООО «РМ Агро».

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