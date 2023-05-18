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ЗДОРОВЬЕ18 мая 2023 6:51

Вошел в кабинет и рухнул мне на руки: врач предупредила о смертельной опасности гипертонии

Врач из Татарстана предупредила о смертельной опасности гипертонии
Роман ЕФРЕМОВ
Молодые пациенты не хотят принимать лекарства, заявляя, что они не бабушки

Молодые пациенты не хотят принимать лекарства, заявляя, что они не бабушки

Жители Татарстана напрасно не считают гипертонию опасным заболеванием. Такое мнение высказала заведующая отделением врачей общей практики поликлиники №9 Набережных Челнов Ольга Ионова. Она рассказала, что недавно такое мнение едва не стоило жизни 50-летнему мужчине. На фоне гипертонии у него случился инфаркт.

– Его качало, и когда открылась дверь в кабинет, он буквально рухнул мне на руки. Мы ему тут же измерили давление. На тонометре - 200/80. Пожаловался на жгучую боль в груди. Оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую, в БСМП ему провели стентирование, тем самым спасли жизнь, - рассказала Ольга Анатольевна.

По словам медика, это не единственный случай за последнее время – на этой неделе микроинсульт произошел у 35-летней девушки. Она уже несколько лет страдает гипертонией. Поехала в отпуск и забыла взять с собой лекарства.

- Зачастую молодые пациенты с гипертонией пытаются убедить меня, что от скачков давления ничего страшного не произойдёт: «они же не бабушки, чтобы сидеть на лекарствах, ведь можно на отдыхе, летом на даче не принимать назначенные врачом препараты». Нельзя! Не принимая своевременно лекарства, вы запускаете спусковой механизм, - заявила Ольга Ионова. - В пять раз быстрее повреждается эндотелий - внутренний слой стенки сосудов, формируются атеросклеротические бляшки. Это и приводит к инфаркту, инсульту, повреждению почек и других органов, тогда спасти пациента бывает очень трудно.

Врач посоветовала каждый день измерять давление, а также вовремя проходить диспансеризацию. Тем, кто регулярно пьет лекарства, можно установить на телефон приложение, которое будет напоминать об этом.

В качестве основных причин возникновения гипертонии у молодых людей медик назвала малоподвижный образ жизни, вынужденное положение с изгибом шеи в руках с телефоном, за компьютером - пережимаются сонные и позвоночные артерии. Чтобы избежать проблем нужно делать перерывы в работе, вставать, двигаться, в свободное время совершать прогулки.

Отметим, что 17 мая отмечался Всемирный день борьбы с гипертонией.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах врачи спасли от ампутации почти полностью оторванную стопу.

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