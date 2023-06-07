Едва не попал под грузовик: в Татарстане сотрудники ГИБДД остановили 4-летнего ребенка на квадроцикле

Мальчика передали родителям Фото: принтскрин видео.

В Спасском районе Татарстана сотрудники ГИБДД остановили 4-летнего ребенка на квадроцикле. Он ехал по дорогам общего пользования без сопровождения взрослых. И только по счастливой случайности не попал под колеса большегруза – этот момент запечатлен на видео.

Инспекторы ДПС заметили ребенка на квадроцикле в деревне Чэчэкле. Они остановили мальчика и передали родителям. Выяснилось, что малыш приехал в гости к бабушке из Казани. Информацию о случившемся госавтоинспекторы передали в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Между тем, в ГИБДД напомнили, что управлении квадроциклами подразумевает серьезные риски для водителя и допускать детей к управлению нельзя. Так, например, летом 2021 года в Мамадышском районе республики за руль такого транспортного средства села 12-летняя девочка. Во время поездки она врезалась в забор и получила серьезные травмы. В скором времени она скончалась в больнице.

12-летняя девочка скончалась после поездки на квадроцикле. Фото: ГИБДД РТ

- Госавтоинспекция призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей, контролировать их, не покупать такие опасные «игрушки» и исключить возможность доступа детей к ключам от транспортных средств, - прокомментировали инцидент в Госавтоинспекции Татарстана.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии трое подростков на квадроцикле попали в ДТП.

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