В Татарстане участник конкурса «Лучший сантехник» лишился ноги из-за мотоблока

Родные надеются, что мужчина снова сможет ходить на работу

Эльмир Нурутдинов – профессионал своего дела, в 2016 году представлял Татарстан на всероссийском конкурсе «Лучший сантехник» в Челябинске. В Набережных Челнах он обслуживает Комсомольский район, жители мужчину уважают и знают, что ему ни одна протекающая труба не страшна. Но месяц назад в жизнь 54-летнего челнинца пришла беда…

Весна в этом году выдалась ранняя, на майских праздниках семья решила посадить картошку. За мотоблок взялся опытный Эльмир абый – предстояло перекопать большой участок в селе Биклянь Тукаевского района, что под Набережными Челнами. В какой-то момент произошло непредвиденное.

- Каким-то образом права нога попала под мотоблок, острые фрезы ее закрутили. Он упал, но успел выключить мотоблок, - рассказала «КП-Казань» племянница мужчины Диана Садыкова. – Тут же подбежала жена, на ее крики прибежали соседи, вызвали скорую помощь. Дядю доставили в БСМП Набережных Челнов, где ему провели не одну операцию – восстанавливали сосуды, были переломаны кости, некоторые мышцы были удалены. Около месяца пытались спасти ногу, общее состояние ухудшалось. Он уже не ел, нога к концу перестала болеть, видимо, «умерла» полностью, гнить начала изнутри.

В конце мая врачи приняли решение ампутировать пациенту ногу. По словам Дианы, ее дядя пребывает в шоковом состоянии и до конца не понимает, что произошло.

- Пациент поступил с тяжелой травмой коленного сустава, у него были повреждены мышцы связочного аппарата, кости голени и подколенная артерия. Это была тяжелая травма, участок мышцы там уже был нежизнеспособным. При повреждении коленной артерии нижняя часть погибает, но мы все же попытались избежать этой ситуации. Совместно с сосудистыми хирургами установили аутовенозный шунт, восстановили кровоток, совместно с комбустиологами пересадили кожу, - рассказал «КП-Казань» заведующим травматологическим отделением №2 БСМП Набережных Челнов Руслан Габдуллин. - Сосудистый шунт из-за дефекта мягких тканей начал разрушаться. Тогда мы его повторно установили, но это не помогло. Сосуды конечностей начали тромбироваться и голень начала погибать. Когда мышцы стали нежизнеспособными, консилиумом было принято решение об ампутации нижней конечности. В противном случае это привело бы к гибели пациента.

Пока Эльмир пребывает в шоковом состоянии и до конца не понимает, что произошло

Родные подали документы на оформление инвалидности. Протез придется ждать около года.

- Этот протез не дает возможности жить человеку жизнью, близкой к полноценной. Мы очень хотим, чтобы Эльмир абый смог ходить на работу, чтобы его жизнь продолжалась. Этот протез позволяет лишь опираться на него, а бионический помогает двигаться практически, как раньше. Человек почти не ощущает разницы, - пояснила собеседница издания.

Семья очень надеется на приобретение бионического протеза японского производства для Эльмира Марселовича.

- Точную сумму пока не знаю, но люди, которые сталкивались с такой ситуацией, говорят, что около двух миллионов рублей, - пояснила Диана.

Сумма для семьи внушительная, поэтому родственники объявили сбор средств для помощи в приобретении протеза. Контакты родных Эльмира Нурутдинова можно получить, написав в сообщения группы «КП-Казань» в соцсети ВКонтакте.

- Если кто-то сомневается в правдивости истории, мы готовы пообщаться по видеосвязи или даже пригласить в палату БСМП, где сейчас находится дядя, - уточнила Диана.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл погиб мужчина, брюки которого затянуло в мотоблок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это был кошмар»: жительницы Татарстана жалуются на жару и запрет прогулок в роддоме

Женщины говорят, что им запрещают выходить на улицу и открывать окна для проветривания (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram