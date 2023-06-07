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Общество7 июня 2023 6:23

В Татарстане участник конкурса «Лучший сантехник» лишился ноги из-за мотоблока

В майские праздники семья решила посадить картошку, но случилась беда
Роман ЕФРЕМОВ
Родные надеются, что мужчина снова сможет ходить на работу

Родные надеются, что мужчина снова сможет ходить на работу

Эльмир Нурутдинов – профессионал своего дела, в 2016 году представлял Татарстан на всероссийском конкурсе «Лучший сантехник» в Челябинске. В Набережных Челнах он обслуживает Комсомольский район, жители мужчину уважают и знают, что ему ни одна протекающая труба не страшна. Но месяц назад в жизнь 54-летнего челнинца пришла беда…

Весна в этом году выдалась ранняя, на майских праздниках семья решила посадить картошку. За мотоблок взялся опытный Эльмир абый – предстояло перекопать большой участок в селе Биклянь Тукаевского района, что под Набережными Челнами. В какой-то момент произошло непредвиденное.

- Каким-то образом права нога попала под мотоблок, острые фрезы ее закрутили. Он упал, но успел выключить мотоблок, - рассказала «КП-Казань» племянница мужчины Диана Садыкова. – Тут же подбежала жена, на ее крики прибежали соседи, вызвали скорую помощь. Дядю доставили в БСМП Набережных Челнов, где ему провели не одну операцию – восстанавливали сосуды, были переломаны кости, некоторые мышцы были удалены. Около месяца пытались спасти ногу, общее состояние ухудшалось. Он уже не ел, нога к концу перестала болеть, видимо, «умерла» полностью, гнить начала изнутри.

В конце мая врачи приняли решение ампутировать пациенту ногу. По словам Дианы, ее дядя пребывает в шоковом состоянии и до конца не понимает, что произошло.

- Пациент поступил с тяжелой травмой коленного сустава, у него были повреждены мышцы связочного аппарата, кости голени и подколенная артерия. Это была тяжелая травма, участок мышцы там уже был нежизнеспособным. При повреждении коленной артерии нижняя часть погибает, но мы все же попытались избежать этой ситуации. Совместно с сосудистыми хирургами установили аутовенозный шунт, восстановили кровоток, совместно с комбустиологами пересадили кожу, - рассказал «КП-Казань» заведующим травматологическим отделением №2 БСМП Набережных Челнов Руслан Габдуллин. - Сосудистый шунт из-за дефекта мягких тканей начал разрушаться. Тогда мы его повторно установили, но это не помогло. Сосуды конечностей начали тромбироваться и голень начала погибать. Когда мышцы стали нежизнеспособными, консилиумом было принято решение об ампутации нижней конечности. В противном случае это привело бы к гибели пациента.

Пока Эльмир пребывает в шоковом состоянии и до конца не понимает, что произошло

Пока Эльмир пребывает в шоковом состоянии и до конца не понимает, что произошло

Родные подали документы на оформление инвалидности. Протез придется ждать около года.

- Этот протез не дает возможности жить человеку жизнью, близкой к полноценной. Мы очень хотим, чтобы Эльмир абый смог ходить на работу, чтобы его жизнь продолжалась. Этот протез позволяет лишь опираться на него, а бионический помогает двигаться практически, как раньше. Человек почти не ощущает разницы, - пояснила собеседница издания.

Семья очень надеется на приобретение бионического протеза японского производства для Эльмира Марселовича.

- Точную сумму пока не знаю, но люди, которые сталкивались с такой ситуацией, говорят, что около двух миллионов рублей, - пояснила Диана.

Сумма для семьи внушительная, поэтому родственники объявили сбор средств для помощи в приобретении протеза. Контакты родных Эльмира Нурутдинова можно получить, написав в сообщения группы «КП-Казань» в соцсети ВКонтакте.

- Если кто-то сомневается в правдивости истории, мы готовы пообщаться по видеосвязи или даже пригласить в палату БСМП, где сейчас находится дядя, - уточнила Диана.

Ранее мы сообщали, что в Марий Эл погиб мужчина, брюки которого затянуло в мотоблок.

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