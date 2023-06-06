Напоили, застрелили и закопали: в Татарстане судят участников банды «Бригада Джамая»

Свою вину фигуранты не признали. Фото: СУ СКР по РТ

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела в отношении участников ОПГ «Бригада Джамая», которые обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений – убийстве, покушении на убийство и вымогательстве. На скамье подсудимых окажутся семь человек в возрасте от 49 до 58 лет.

По информации следователей, участники группировки в мае 1993 года в процессе передела сфер криминального влияния совершили преступление. Вооруженные не менее чем тремя автоматами «Калашникова», а также другим огнестрельным оружием, они обстреляли мужчину, который находился на территории своего дома по улице Локомотивная. Решив, что горожанин убит, обвиняемые уехали. Однако мужчина выжил, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Помимо этого, весной 2001 года было совершено убийство бывшего участника группы, который претендовал на криминальное лидерство. Жертву напоили алкоголем, привезли на заброшенную швейную фабрику, где застрелили, а тело закопали.

Также следователи полагают, что в 2011 году обвиняемые вымогали 4,3 миллиона рублей у руководителя строительной компании за выход из проекта по возведению многоквартирного жилого дома. А в 2015 году с помощью угроз и запугивания заставили хозяйку кафе на берегу озера Верхний Кабан написать на их имена генеральную доверенность по управлению бизнесом.

Свою вину фигуранты не признали. Часть из них находятся под домашним арестом, остальные заключены под стражу. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Уголовные дела в отношении других участников группы прекращены в связи с их смертью.

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