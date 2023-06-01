«С ним надо чаще разговаривать и раскрывать его внутренний мир»: мать из Набережных Челнов, воспитавшая 12-детей, рассказала о том, как найти подход к ребенку

По мнению многодетной матери, в семье девочка должна уметь делать то, что умеет мальчик, а мальчик то, что умеет девочка. Фото: Из личного архива героя публикации

В День детей – 1 июня, надо вспоминать не только о них, но и про самого дорого человека на свете – маму. Ведь быть ею – это непростая работа. Тем более, когда воспитываешь 12 мальчиков и девочек, в том числе приемных. В честь праздника «КП-Казань» спросила у многодетной матери из Набережных Челнов Оксаны Рыжковой о том, как из каждого ребенка вырастить достойную зрелую личность.

В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ ВНЕШНЕГО МИРА

По мнению Оксаны Рыжковой, мало сидеть с ребенком, делая уроки и уча его уму-разуму. Важно показать детям этот мир, как он устроен, ездить с ними на экскурсии, устраивать походы и поездки в разные города. Ведь в процессе познания внешнего мира, ребенок раскрывает свою душу и устанавливает доверительные отношения с родителями.

- С детьми надо чаще разговаривать, узнавать их внутренний мир и раскрывать его. А чтобы раскрыть им внешний мир, надо его показать. Именно в таких моментах ребенок раскрывается и больше говорит о своих желаниях, - рассказывает Оксана Рыжкова.

Со слов Оксаны, она даже заявлялась на президентский грант с проектом «Рука об руку - По малой родине». В нем она призывает показывать детям наш мир и его близлежащие города. Причем, не просто съездить и прогуляться, а посетить местные выставки, музеи, театры, кафе и достопримечательности. Но начинать, прежде всего, нужно со своего родного города, вдоволь насладившись каждым его интересным уголком. Многодетная мать из Набережных Челнов считает, что именно этим можно раскрыть внутренний мир ребенка и достойно воспитать его.

НЕТ ЕДИНОЙ ФОРМУЛЫ ВОСПИТАНИЯ

Как пояснила Рыжкова, нет единой формулы воспитания детей и, как бы не старалась мама, она все равно будет допускать ошибки. Главное, не бояться трудностей и идти только вперед.

- Нужно ли разграничивать методы воспитания мальчиков и девочек? Я даже не знаю, как тут можно разделить подход к воспитанию. У меня дети растут все вместе, правда, живут в разных комнатах. Но в любом случае, мальчики - это сила! И, поскольку я занимаюсь благотворительностью, им приходится поднимать всякие там коробки и мешки. Но в то же время, им на помощь тут же приходят девочки. Поэтому тут у меня нет какого-либо разделения. Я сама всю жизнь все на себе тащу, могу взять хоть кисточку, хоть перфоратор, - отметила Оксана.

По мнению многодетной матери, девочка должна уметь делать то, что умеет мальчик, а мальчик то, что умеет девочка. Со слов Оксаны Рыжковой, в ее семье и девочки, и мальчики одинаково моют полы, таскают коробки. Единственное, девочка должна красиво одеться и быть аккуратной, а мальчик не должен быть при этом чумазым.

«ДЕТЕЙ РАЗБАЛОВАЛИ, ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ»

- Отучить ребенка залипать в телефоне, наверное, уже невозможно. Даже мы, взрослые, садимся за стол попить чай и зависаем в телефонах. Так чего же требовать от детей? - высказалась о гаджетах Рыжкова.

Словом, многодетная мать считает, что всему виной система, и гаджеты уже просто вошли в нашу кровь. Таким образом, если отобрать у ребенка телефон - значит перекрыть ему кислород и отобрать половину возможностей жизни. Увы, но сейчас не только игры и соцсети, но даже домашняя работа все в том же смартфоне.

- Конечно же, детей разбаловали, это просто жесть. Но не мы родители в этом виноваты. Считаю, что начинать нужно со школы и убрать все задания, что делаются в телефоне, - говорит Оксана Рыжкова.

Напоследок, как вариант, она предлагает сделать шаг назад и постепенно ограничить в школах использования детьми гаджетов, чтобы, таким образом, восстановить у них утрачиваемый интерес к реальной жизни.

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