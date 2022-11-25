«Я горжусь тем, что нужна в этой жизни»: мать 12 детей из Набережных Челнов провела за рулем несколько суток и доставила помощь военным в госпитале Севастополя

Отправившись в путь, женщина сделала все, чтобы ее дети были под присмотром и ни в чем не нуждались. Фото: Из личного архива героя публикации

На протяжении уже нескольких лет многодетная мать из Набережных Челнов Оксана Рыжкова в соцсетях занимается сбором необходимых вещей для нужд малообеспеченных и больных.

Когда ей передали памперсы и инвалидное кресло, женщина отправилась с ними в местный благотворительный фонд. Там в это время собирали полезный груз для солдат, которые получили ранения в зоне СВО и теперь проходят лечение в одном из госпиталей Севастополя.

Все вроде было уже готово к отправке, но, как оказалось, в самый последний момент второй водитель машины, которого так долго и упорно искали, отказался - передумал.

- Все были в шоке! И выкрикнули, мол, кто поедет? Я поеду, - рассказывает Оксана о том, как согласилась сесть за руль.

По словам женщины, тогда ее маленький сын, вопреки постоянным капризам, начал ее подбадривать и просить помочь раненым солдатам. Не стало помехой даже и то, что Оксане пришлось на долгое время оставить 11 братьев и сестер мальчика. Ведь она как никак многодетная мать.

Всего у Оксаны 12 детей, семеро из которых – приемные. Женщина переживала о том, как их оставить, поездку уже не отменить, сама вызывалась, пообещала. Так, она перед самым отъездом купила домой новую стиральную машину, чтобы во время ее отсутствия дети сами могли себе постирать. А еще позвала бабушку, поэтому голодными и беспризорными ребята уж точно не останутся. По плану Оксана должна была отсутствовать дома целых девять дней, и как на это отреагируют органы опеки, ей было неизвестно. Но там отнеслись к поездке Оксаны с пониманием, тем более за младшими осталась присматривать не только бабушка, но и старшие дети, некоторые из них уже даже завели свои семьи.

ДЕРЖАЛАСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДРУГИХ МАШИН

Что ж, вроде все готово и предусмотрено. Значит можно говорить: «Алга!», что по-татарски означает «вперед». Оксана с командой волонтеров отправились в путь. Так, с ней в машине оказались две девушки и один мужчина, который хорошо разбирается в технике и мог, если что, починить авто.

Всех их ждал путь длиною в 2,5 тысячи километров. Но он, по словам Оксаны, показался ей не таким уж и длинным. А все, потому что были попутчики, значит, было с кем поговорить. Женщине не раз предлагали сменить ее за рулем, вот только она отказывалась и лишь отшучивалась: «Еще не туда повернете».

- За рулем я медитирую, разговариваю, потому особо не устаю, - поделилась Оксана. – Но в то же время, я старалась быть всегда начеку и держалась подальше от других машин.

Так, по дороге в Севастополь она по 12 часов в сутки проводила за рулем и так на протяжении четырех дней. Отдыхала, когда останавливались переночевать в придорожных гостиницах.

ВСТРЕТИЛИ ТЕПЛО

Путь Оксаны и волонтеров лежал через Мелитополь и далее через Крымский мост. В пункте прибытия их встретили сотрудники МЧС. Они всех накормили, напоили и поселили в отель. На следующий день предстояла встреча с ранеными солдатами. Тут нужно поддерживать боевой дух, а откуда его взять если сильно устал? Поэтому все, баста, из-за руля за стол, а потом спать.

В госпитале раненые встретили Оксану и волонтеров очень тепло. Они были тронуты тем, что простые люди из Татарстана навестили их, преодолев несколько тысяч километров по зову сердца. Все что привезли из Набережных Челнов, все тут же и раздали – это, в том числе, одежда, обувь и предметы личной гигиены. А напоследок, раненым бойцам вручили детские рисунки, выполненные челнинскими школьниками.

- Это, пожалуй, был самый трогательный момент нашей встречи, - отметила Оксана, увидев реакцию суровых военных на эти рисунки.

ПОМИРИЛИСЬ В ДОРОГЕ

Как рассказала КП-Казань Оксана, отчасти на эту поездку ее подтолкнуло расставание с гражданским мужем. Помимо заботой о детях, ей нужно было заполнить образовавшуюся пустоту, которую решено было заполнить добрыми делами.

– В тот момент, когда я вызвалась водителем, мне было тяжело на душе, и я решила, что нужно ехать и сделать добро другим! – вспоминает Оксана.

Уже в дороге телефон женщины начал разрываться от звонков ее мужчины - узнал куда и зачем она поехала. Сначала ругался, потому как переживал за Оксану, а потом все понял и принял. Так, во время пути на расстоянии они и помирились.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Я горжусь тем, что нужна в этой жизни, - заявляет Оксана.

В ее ближайших планах сделать все возможное, чтобы каждый нуждающийся ребенок стал хотя бы ненамного счастливым. По словам женщины, она направит свои силы на помощь ребятам из детских домов, причем на этот раз каждый ребенок получит все, что пожелает!»

- Если какой-то мальчишка захочет машинку, а девочка куклу, то я не успокоюсь, пока им это не подарю, - отметила Оксана. - Многие спрашивают, зачем мне все это нужно? Не знаю, все просто идет от души.

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