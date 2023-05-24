Выпускной – это одно из самых ярких событий в жизни школьников. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выпускной – это одно из самых ярких событий в жизни школьников. В этот день 11-е и 9-е классы прощаются с учителями и партой, а 4-е начинают новый этап в своей жизни.

Традиционный способ отпраздновать выпускной в Казани 2023 - это забронировать столик в ресторане, но что делать, если хочется чего-то необычного и запоминающегося? «КП-Казань» предлагает несколько оригинальных идей, где отметить выпускной в Казани 2023.

Выпускной с аниматорами в Казани

Стоимость: от 3 тысяч рублей

Аниматоры займут выпускников играми, конкурсами и танцами, при этом родители смогут позволить себе расслабиться и насладиться вечером. Организаторы украсят зал и создадут тематическое оформление, которое подчеркнет торжественный характер вечера.

При заказе аниматоров казанцы часто выбирают темы Тик-Ток вечеринки, пиратов, Гарри Поттера, Уэнздей, Гравити Фолз и Форт Боярд. Детям запомнятся танцевальные батлы, шоу «Нащупай» с живыми тараканами и улитками, дискотека в неоновых лентах, мыльный пузырях или бумажная дискотека, научное и крио шоу, аквагрим и фокусы.

Квест-выпускной в Казани

Стоимость: от 18 тысяч рублей

Квест - это игра, в которой участники проходят через различные испытания, решают головоломки и задания, чтобы достичь конечной цели. В контексте выпускного квест может стать отличным решением, поскольку он требует от выпускников работы в команде, а это, в свою очередь, позволит узнать о себе и своих одноклассниках много нового.

К примеру, старшеклассникам понравится квест в стиле «Великого Гэтсби» или «Ночи в музее», выпускникам помладше можно предложить игру в тематике приключений, фантастики или детектива. При этом организаторы могут провести квест прямо в ресторане или на природе.

Еще одним необычным решением станет квест по городу, который родители смогут организовать самостоятельно. Для этого потребуется разделить ребят на команды и дать им задания, которые нужно выполнить в определенном порядке. Задания могут быть самыми разнообразными: от поиска определенного места до решения головоломок.

Выпускной на теплоходе в Казани

Стоимость: от 6,5 тысячи рублей

Первое, что делает этот вариант уникальным - это панорамный вид на Казань и ее достопримечательности. В отличие от закрытых помещений, на теплоходе выпускники смогут провести время на свежем воздухе и сделать красивые фотографии и видео.

На борту теплохода вы можете организовать торжественный банкет, танцы, нанять ди-джея, музыкантов и ведущего, которые сделают вечер незабываемым. Вы также можете оформить теплоход под свой стиль мероприятия.

Выпускной на природе в Казани

Стоимость: от 9 тысяч рублей

Отмечать выпускной на природе и встречать рассвет – эта традиция возникла давно и стала популярной среди выпускников. Для проведения праздника на природе есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете отправиться на базу отдыха с ночевкой или без - этот вариант имеет неоспоримый плюс: близость цивилизации, есть, где умыться, прилечь и приготовить еду.

Второй вариант – собраться у кого-нибудь на даче или снять загородный коттедж. Плюсы те же, что и в первом варианте, но обойдется для всех дешевле. И третий – арендовать шатры с мангалом, взять с собой еду, напитки и музыкальный центр.

Выпускной в парке развлечений в Казани

Стоимость: от 1300 рублей, еда и напитки оплачиваются отдельно

В парке развлечений можно поиграть в боулинг, покататься на роликах и самокатах, поиграть в аэрохоккей, дартс, настольный теннис, попрыгать на батуте и получить заряд адреналина.

Любителям экстремальных ощущений понравится выпускной в аквапарке. Катание на крутых горках позволит снять стресс и отдохнуть от экзаменов.

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