Гидрометцентр Татарстана предупредил о 32-градусной жаре

Жара спадет только в выходные. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 23 по 25 мая погода в республике будет формироваться под влиянием антициклона. Дождей как таковых не ожидается, а воздух прогреется до летних температур, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Уже во вторник, 23 мая, днем столбики термометра покажут знойные +30 градусов, а дальше – больше. В среду, 24 мая, температура воздуха в своих максимальных значениях будет в пределах от +26 до +31 градуса. Опять же никаких дождей и усиления ветра не ожидается.

Далее в четверг и пятницу (25 и 26 мая) погода будет такой же теплой и сухой. Ночью прогнозируется от +11 до +19 градусов, а днем придет 32-градусная жара.

А вот в выходные – 27 и 28 мая, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, через регион пройдут атмосферные фронты. Жара постепенно спадет и на землю прольется дождь.

Напомним, как ранее уже сообщала «КП-Казань», под конец последний месяц этой весны отметится повышенной температурой, она превысит климатическую норму на шесть градусов.

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