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НовостиОбщество22 мая 2023 5:33

В Татарстане в конце мая температура воздуха будет выше нормы на шесть градусов

Речь идет о периоде с 21 по 30 мая
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Последний весенний месяц в Татарстане завершится аномальной жарой.

Последний весенний месяц в Татарстане завершится аномальной жарой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане последний весенний месяц завершится аномальной жарой. Средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на шесть градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

Речь идет о периоде с 21 по 30 мая. Для региона нормой в эти дни считается среднесуточная температура +15,2 градуса, а в Казани - +15,6 градуса.

Во вторник, 23 мая, ночью столбик термометра покажет от +6 до +11 градусов, а днем - от +24 до +29 градусов. Также ожидается переменная облачность без осадков и восточный, юго-восточный ветер с порывами до девяти метров в секунду.

В среду, 24 мая, минимальная температура ночью составит от +9 до +14 градусов. Днем синоптики прогнозируют жару до +30 градусов. В этот день погода будет с переменной облачностью без осадков.

Напомним, в начале следующей недели в Татарстане ожидается жара до +29 градусов. При это осадков не будет.

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