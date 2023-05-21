Самый долгожданный трофей: все – о чемпионском УНИКСе или как Казань оформила «золотой» покер

Казанские баскетболисты впервые в истории стали чемпионами России. Фото: unics.ru

УНИКС продолжил победные традиции Казани в этом сезоне. Впервые в истории баскетбольный клуб из столицы Татарстана стал чемпионом России. Этот трофей в городе ждали более четверти века. «Комсомолка» разобралась, как УНИКС сделал «невозможное», и позволил Казани закрыть гештальт в вопросе «золотого» покера.

ШЕЛ К «ЗОЛОТУ» БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

«Золотую» тенденцию, начатую волейбольным «Зенитом-Казань», продолжил баскетбольный УНИКС. Топ-клуб из Казани каждый год ходил вокруг да около чемпионства в Единой лиге ВТБ, но забрать «золото» никак не удавалось. Ближе всего к победе УНИКС был в 2016 году, проиграв серию московскому ЦСКА - 1:3, а также в 2021-ом, когда уступил все тем же «армейцам» - 0:3.

Сезон 2020/21 в принципе был одним из лучших в истории клуба: дошли до финалов Единой лиги и Еврокубка. Но по его окончанию команду покинул главный тренер Димитрис Прифтис, а на смену пришел Велимир Перасович. И именно с приходом хорвата УНИКС вышел на колоссально новый уровень.

В первый же год его работы казанцы, попавшие в Евролигу через уайлдкард, стали командой-сенсацией. УНИКС, словно «Рубин» в «золотые» годы Курбана Бердыева, выносил европейских грандов один за другим. В Казани были обыграны «Барселона», «Реал Мадрид», «Милан» и многие другие. Та великолепная команда претендовала не то, что на чемпионство в России, но и в Евролиге. Но в связи с обострением ситуации на Украине легионерский ростер команды посыпался, а УНИКС остался лишь с «бронзой» в Единой лиге.

Но уже со второго захода у Перасовича все получилось. В Казани пересобрали состав, исключив все риски, и, как оказалось, сорвали куш. С более меньшим бюджетом, нежели у «Зенита» и ЦСКА, УНИКС добрался до финала, где по иронии судьбы не оказалось ни питерцев, ни москвичей.

«ЛОКО» СДЕЛАЛ ЗА КАЗАНЬ ВСЮ «ЧЕРНУЮ» РАБОТУ

В финальной серии УНИКС ждала молодая банда из Краснодара. «Локомотив-Кубань», состоящий в большей части из, скажем так, новичков сотворил сенсацию в полуфинале. Южане под руководством Александра Секулича выбили в 1/2 финала ЦСКА (4:3) и фактически, сделали за Перасовича всю «черную» работу.

Понятно, что против «армейцев» шансов у УНИКСа в очередной раз было бы немного. А вот к серии с «Локо» казанцы подходили в статусе явного фаворита.

Первая игра в Казани правда завершилась победой краснодарцев. К такой прыти молодых баскетболистов опытные легионеры УНИКСа были не готовы и отлетели - 76:88. Но затем Перасович снова все взял в свои руки, сделал работу над ошибками и выдал четырехматчевую серию из побед.

4:1 в серии и убедительные 98:89 в заключительном пятом матче в столице Татарстана. УНИКС впервые стал чемпионом. MVP «регулярки» Ненад Димитриевич плакал от счастья прямо на паркете, а руководство клуба во главе с Евгением Богачевым в этот момент были, наверное, самыми счастливыми людьми на планете.

КАКИМ БУДЕТ УНИКС В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ

Но чемпионство - это уже история. Сейчас нужно думать о том, каким УНИКС будет в следующем сезоне. Вопрос - очень актуальный, учитывая, что в Казани собрали отличный состав, который потенциально может пошуметь и через год. Но останется ли коллектив прежним?

По окончании сезона истекло соглашение с главным тренером Велимиром Перасовичем. Президент клуба Евгений Богачев уже открыто заявил, что руководство УНИКСа сделало хорвату предложение по новому контракту. Так что сейчас все в руках специалиста, который обдумывает над путями продолжения своей карьеры.

Кроме того, контракты закончились и у нескольких игроков. Так, в Казани уже точно не останется главный герой этого плей-офф Димитриевич. И сам игрок, и УНИКС хотели бы продолжения сотрудничества, но аренда макендонца подошла к концу. А испанская «Валенсия», которой принадлежит Нено, явно не захочет расставаться с таким ценным активом.

Также соглашение истекло у Луи Лабери. Как стало известно «КП-Казань», УНИКС сделал новое предложение и ему. Ответа француз пока не дал. Остальные же легионеры с большой долей вероятности останутся в Татарстане и на следующий сезон. Это Джален Рейнольдс, Дэрил Мейкон, Маркос Найт и Винс Хантер. Но многое опять-таки зависит от решения самого Перасовича.

КАЗАНЬ ОФОРМИЛА «ЗОЛОТОЙ» ПОКЕР

Возвращаясь к чемпионству УНИКСа, то его значимость для города невероятно велика. Теперь Казань окончательно стала в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом в вопросе о спортивной столице России.

Для «золотого» покера из побед в четырех главных видах спорта вслед за футболом, хоккеем и волейболом столице Татарстана не хватало только баскетбола. Теперь же есть кубок и здесь.

Примечательно, что совпало это событие с одним из самых лучших спортивных сезонов для Татарстана за последние 10 лет. «Серебро» «Ак Барса», золотые медали «Зенита» и УНИКСа, а вишенка сверху – возвращение футболистов «Рубина» в Премьер-лигу.

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