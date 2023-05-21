УНИКС сделал новое предложение по контракту Луи Лабери

У французского легионера истек срок контракта. unics.ru

Казанский УНИКС впервые за всю историю стал чемпионом России. Какой команда будет в следующем сезоне? Так, по информации собственного источника «КП-Казань» близкого к ситуации в клубе, руководство уже сделало новое предложение Луи Лабери, у француза истек срок контракта, и он пока не дал ответа.

Несмотря на эту оставшуюся неопределенность, можно с большой долей вероятности сказать, что легионеры останутся в УНИКСе после того как получили статус чемпионов. Исключение может составить только герой последнего плей-офф Ненад Димитриевич. Аренда макендонца подошла к концу. Права на игрока принадлежат испанской «Валенсии», и там вряд ли захотят расстаться с таким ценным активом.

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