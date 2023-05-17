Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Таджикистана

Стороны обсудили совместный товарооборот. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В эту среду, 17 мая, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, который приехал для участия международном экономическом форуме «Россия-Исламский мир: KazanForum» 2023. Поэтому неудивительно, что во время встречи речь пошла именно об экономике.

- Несмотря на то, что наш товарооборот увеличивался и превысил 30 миллионов долларов США, его объемы пока остаются небольшими. Будем работать над тем, чтобы его увеличить в разы, - сказал гостю Рустам Минниханов.

По его словам, в марте после последнего визита в Таджикистан делегации от республики, министерствам и татарстанским компаниям были даны поручения представить предложения по активизации татарстано-таджикистанского сотрудничества.

- Хочу передать вам слова приветствия от нашего президента Эмомали Рахмона. Уверен, форум даст нам новые возможности для сотрудничества. Мы со своей стороны сделаем все возможное для увеличения товарооборота, - ответил на это Кохир Расулзода.

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