Как живут татары в Бельгии: эмиграция, работа и разница в культуре

«Татары в Бельгии» организовывают разного рода мероприятия, встречи и национальные праздники, включая Сабантуй. Фото: Личный архив героя публикации

Татары - народ, который живет в разных уголках мира, при этом умело сохраняет традиции и культуру. Ранее мы рассказывали о том, как празднуют Сабантуй под пальмами татары в США.

На этот раз «КП-Казань» побеседовала с Лилией Валеевой, которая на протяжении 20 лет живет в Бельгии и является председателем общественной организации «Tatars in Belgium». О работе, эмиграции, туризме и разнице в культуре – читайте в этой статье.

Как появился союз «Татары Бельгии»

Лилия Валеева родом из Алькеевского района Татарстана. Она работала в газете «Сельская жизнь», и однажды ей предложили стать собственным корреспондентом в Бельгии.

- Приехав сюда, я еще застала те времена, когда в киосках и на каждом уголке улицы продавали газеты. Моя задача была выискивать новинки сельского хозяйства, агрокультуры и писать об этом в «Сельскую жизнь». Это были времена без интернета, мы набирали текст и высылали по факсу, - вспоминает Лилия.

В этих поисках она влюбилась в бельгийца и вскоре вышла за него замуж. Так, Лилия осталась жить в этой стране. Несмотря на все хорошее, вдали от дома люди все равно начинают часто вспоминать о Родине и даже тосковать. Именно поэтому Лилия создала союз «Татары Бельгии». Вместе они организовывают разного рода мероприятия, встречи и национальные праздники, в том числе и Сабантуй.

- Нам в праздничные моменты хотелось быть в своем обществе. Это как друзья и близкие стараются в Новый год собраться все за одним столом. Едут издалека несколько сотен километров, отпуск берут, платья новые заказывают, еду готовят. И у нас так же, - поделилась Лилия.

Лилия Валеева является председателем общественной организации «Tatars in Belgium». Фото: Личный архив героя публикации

Откуда в Бельгии татары?

- Татары в Бельгию прибыли в конце 90-х – начале нулевых, когда открылись двери в Европу, люди получили загранпаспорта и свободу передвижения. Они эмигрировали сюда из Средней Азии в связи с проблемами с проживанием. Тогда ехали либо на историческую родину, например, в Татарстан, Башкирию или же по приглашению знакомых в США. Многие не доезжая до Америки, останавливались в Бельгии, ждали, когда будут готовы документы, но в итоге оставались. У нас в Бельгии 80% татар приехали именно из Средней Азии, - поделилась героиня.

Они по-татарски не говорят, но чувствуют себя татарами, потому что были воспитаны в духе татарских традиций. По мнению Лилии, знание языка – это не критерий национальности, важнее внутреннее самосознание.

- Остальные 20% бельгийских татар это те, кто вышел замуж за местных или приезжали на учебу и в итоге остались навсегда. В те же допандемийные времена действовало множество студенческих программ по обмену, - вспоминает Лилия.

Сейчас она отмечает, что уже как 10 лет назад со Средней Азии в Бельгию татары не эмигрируют, потому что у них там все в жизни вроде устаканилось.

На несколько этажей ниже в социальном лифте

По словам Лилии, переезд в другую страну привел к тому, что татары оказались на несколько этажей ниже в местном социальном лифте, лишь 1% стал исключением. Те, кто были директорами, сейчас работают слесарем, водителем грузовиков, кассиром или же уборщицей в частных домах.

- Я была руководителем пресс-центра в Министерстве сельского хозяйства Татарстана, затем меня перевели в газету «Сельская жизнь». Но в Бельгии, я уже 15 лет работаю в финансовом отделе благотворительной международной организации. Я хотела бы работать журналистом в BBC или CNN, но у меня не было таких ресурсов. Однако по заработку мы не потеряли, здесь среднестатистические зарплаты у всех одинаковые, - отмечает Лилия. - Можно спокойно работать посудомойщиком, нянечкой или санитаркой и иметь собственное жилье.

В каких еще странах Европы живут татары

Как отмечает Лилия, создать татарское общество не так сложно - тяжелее его расширить и удержать. Именно в этом ей помогла работа журналистом, а именно такой инструмент, как слово. Женщина сумела в быстрые сроки создать союз «Татары Бельгии», и теперь даже соотечественники с соседних стран Европы приезжают к ним на праздники.

- Например, в Голландии нет такой татарской организации, поэтому они приезжают к нам на мероприятия. В Испании, Англии, Португалии, Италии тоже нет союза татар. Пытались создать - не получилось, - рассказывает Лилия. - Зато в Германии, США, Австралии и Китае – активные и сильные организации. Во Франции 3-4 года действовало такое сообщество, но оно свернулось, потому что страна большая, и татарам из-за этого очень трудно вместе собраться. У нас в этом плане преимущество. Бельгия – небольшая страна. Территориально она в два раза меньше Татарстана, но населения здесь почти в три раза больше.

В Бельгии 80% татар приехали именно из Средней Азии. Фото: Личный архив героя публикации

Дети со всей Европы приезжают в татарский лагерь

«Татары Бельгии» открыли в Испании татарский детский лагерь, который работает вот уже шесть лет. У Лилии есть жилье на берегу Средиземного моря, и его было решено оборудовать для отдыха детей.

- К нам приезжают ребята со всей Европы, и так как мы с родителями друг друга знаем, они доверяют своих детей нам. Лагерь работает с июля по август. При этом точных дат заездов нет - каждый приезжает настолько дней, насколько может и хочет, - подчеркивает Лилия. - Это помогает дружбе между детьми, и даже повзрослев, они не забывают о друг друге. Нам было важно создать это единство, потому что с кем ты дружишь в детстве, тому во взрослой жизни ты больше доверия и оказываешь.

Как бельгийцы относятся к татарам

По мнению Лилии, бельгийский народ относится с уважением к татарам.

- Они видят работоспособность, результаты, чудесное сохранение исторических ценностей - конечно, они уважают такой народ. Я не говорю про политиков – это совершенно другой народ, и всего 1% населения Бельгии, - говорит организатор «Татары Бельгии». - Все с кем я, как руководитель организации общаюсь, а я была в очень высоких кругах, после всех рассказов мечтали приехать в Татарстан и действительно приезжали. Очень многие консультировались со мной, спрашивали отели, экскурсоводов.

Причем еще присылали оттуда открытки из Татарстана, как отчет, мол, я тут и мне все нравится. У бельгийцев есть такая традиция отправлять почтовую открытку с видом города или местности, и пишут два слова: «Мне все нравится. Я в кайфе».

- Бельгийцы принимают участие в мероприятиях, которые мы организовываем. Они любят красивую национальную одежду, этнику, этнографию, поэтому и тянутся к нам. Здесь же они познают татарский народ. И их интерес не угас.

Разница между татарами и бельгийцами

- У татар большой обильный стол, все, что в холодильнике было, в запасе было и еще побежали в магазине закупили. Садишься за стол и у тебя сразу же глаза разбегаются, дрожь, нетерпение все попробовать. У европейцев, наоборот, все тихо и скромно. Ты приходишь к ним в гости и тебе дают в маленькой посудке, что-то вроде салата или закуски, это даже не пирожок, просто на один раз укусить. Затравка. Потом наконец одно блюдо. Стол пустой, через минут 30 еще второе блюдо. У тебя стол пустует, тебе просто персонально на тарелке выносят. Торт полностью не поставят, персонально кусочек отрежут и тебе на тарелочку положат. Поэтому от них иногда уходишь полусытый. Это не значит хорошо или плохо, просто по-другому, - поделилась наблюдениями Лилия.

Разница в гостеприимстве

- К татарам приезжаешь, они будут тебя как самого дорогого гостя принимать, даже если они тебя видят в первый раз, как родственников, обязательно баня, курицу или барашка зарежут, радушия максимум, разрешат зайти в сад и поесть ягоды. У бельгийцев такого нет, - рассказала наша собеседница.

Но это не мешает им изучать другие культуры. Так, «Татары в Бельгии» для них проводят мастер-классы, на которых учат делать треугольники, пельмени, лапшу резать. Пока блюдо томится – рассказывают о Татарстане. Лилия отмечает, что бельгийцы очень любят Казань, они там просто млеют от гостеприимства, от атмосферы всего необычного, ездили в троллейбусах, метро, посещали рестораны.

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