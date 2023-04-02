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Общество1 апреля 2023 22:00

Как живут татары в США: культура, традиции и Сабантуй под пальмами

В США татары не забыли как отмечать Сабантуй, хоть и под пальмами
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На Сабантуе в США собралось около 400 человек.

На Сабантуе в США собралось около 400 человек.

Фото: личный архив героев

«КП-Казань» поговорила с татарками, которые живут в США - разница в культуре, как им удается сохранять национальные традиции.

«МАМА, Я ВЫХОЖУ ЗАМУЖ ЗА АМЕРИКАНЦА!»

Первая наша героиня — Наиля Вебер, родом из Авиастроительного района Казани. На четвертом курсе Казанского государственного института культуры девушка решила поехать на летнюю работу в США, где и познакомилась с будущим мужем. Наиля ласково называет его «мой американец».

- Спустя три недели после знакомства, он сделал мне предложение. Я позвонила маме и сказала, что вышла замуж. Так я осталась в США, — вспоминает Наиля.

Пара живет в городе Перрисберг штата Огайо более 10 лет и воспитывает двух замечательных дочек.

- Муж был в Казани два раза, познакомился с семьей. Даже свекор со свекровью приезжали. Им очень понравилась наша культура и гостеприимство, — рассказывает Наиля.

Наиля Вебер, родом из Авиастроительного района Казани.

Наиля Вебер, родом из Авиастроительного района Казани.

Фото: личный архив героев

Разница между татарами и американцами

По словам Наили, одна из больших разниц между татарами и американцами — это гостеприимство. Если у татар принято накрыть на стол, как только кто-то переступит через порог, то американцы могут в основном лишь предложить воду или кофе.

- Еще одно большое различие - это личное пространство. Мало кто из американок станет переодеваться перед подругами, в отличии от татарской/русской культуры. Еще американцы не любят лезть в «чужой огород», и редко тут кто спросит, сколько стоил твой дом, или сколько ты получаешь, - подметила Наиля.

«Разговаривать с детьми сразу на трех языках — сложно»

В своей семье Наиля также старается поддерживать национальные традиции. Раньше она старалась раз или два раза в год ездить на Родину, но сейчас с маленькими детьми - это дается сложнее.

- Когда родились дети, я водила их в местную мечеть давать имя (мусульманский обычай нарекания имени ребенку - Ред.). По пятницам и праздникам готовим вместе с дочками треугольники, кыстыбый. Русские блюда тоже готовлю, муж их очень любит, - поделилась Наиля.

Разговаривать с детьми сразу на трех языках - русском, татарском и английском, сложно, также признается наша собеседница. Особенно, когда все вокруг разговаривают на английском. Поэтому Наиля старается хотя бы учить дочек русскому языку.

Пара воспитывает двух замечательных дочек.

Пара воспитывает двух замечательных дочек.

Фото: Личный архив

По чему скучают татары за границей

На вопрос, скучает ли девушка по Родине, Наиля отвечает просто: «С детьми не соскучишься». Однако все-таки есть то, что вызывает у нее приятную ностальгию.

- Иногда не хватает чего-то своего: дома посидеть с мамой допоздна, с сестрами после баньки посидеть, чай попить. У нас тут ни у кого бани нет, мы ходим только в сауну и паровую комнату с подружками, - говорит Наиля.

В США она начала заниматься фотографией, преподает йогу, работает над тем, чтобы вести свой подкаст об эмигрантах в Америке. Девушка отмечает, что татар в их городе мало, но есть много русскоговорящих. Девушка часто вместе с подругой организовывает праздники и собирает большие компании - можно сказать, еще одна традиция.

САБАНТУЙ ПОД ПАЛЬМАМИ

Если в штате Огайо проживает не так много татар, то штат Флорида может похвастаться обратным. Здесь даже есть собственное сообщество tatars of florida (Татары Флориды - Ред.), которое регулярно проводит традиционные татарские праздники.

Идея объединить татар, проживающих в штате Флорида и других близлежащих штатах, пришла Римме Мингазовой. В США уроженка Татарстана приехала в 2009 году, так и осталась здесь жить. Вот уже более 10 лет Римма организует все мероприятия tatars of florida.

Римма более 10 лет организовывает мероприятия Tatars of Florida.

Римма более 10 лет организовывает мероприятия Tatars of Florida.

Фото: личный архив героев

- Однажды я решила создать группу в соцсетях, так появилось сообщество tatars of florida. Раз в год проводим Сабантуй, семейные пикники, часто собираю встречи с девочками. Для желающих помогаю организовать мероприятие на Курбан-байрам и Рамадан. Я мероприятия не делаю ради славы, ради кого то из вне, это для нас живущих тут, чтобы свои корни не забывали, - отмечает Римма.

Сабантуй там практически не отличается от тех, что проводится в России. Те же развлечения: бег в мешках, перетягивание каната, песни и танцы. Не обходится праздник и без традиционных блюд. На столе чай с молоком, чак-чак, бэлеш, кыстыбый, и хворост. Практически все местные татары готовят это сами и приносят с собой на праздник. А на самые массовые мероприятия заказывается кейтеринг с халяльными блюдами.

Перетягивание каната на Сабантуе во Флориде.

Перетягивание каната на Сабантуе во Флориде.

Фото: личный архив героев

По словам создательницы сообщества, к татарской диаспоре в США относятся хорошо. На праздники приходят все, тем более есть смешанные браки. Только на прошлом Сабантуе вместе с детьми и приезжими гостями было около 400 человек.

- В Америке нет негатива к каким-либо национальным мероприятиям, тут много народностей, много событий, фестивалей разных стран. Все живут своей жизнью. Зависти и негатива я не видела, - говорит Римма.

«ЗАДЕРЖАЛИСЬ В США ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ»

Альбина Бабурчина в отличие от прошлых героинь не живет постоянно в США, а приезжает туда регулярно семьей, как туристы.

- В конце 2019 года мы приехали в США, и весной, когда уже собирались уезжать, у нас отменили рейс из-за пандемии. Мы никак не могли вернуться в Россию, поэтому остались здесь еще на полгода в городе Сарасота, штат Флорида, — вспоминает Альбина.

Именно тогда девушка начала изучать, какие сообщества татар есть в США и наткнулась на Tatars of florida. В феврале этого года им удалось всей семьей посетить Сабантуй, на котором Альбина даже спела песню.

Альбина путешествует в США с 2016 года.

Альбина путешествует в США с 2016 года.

Фото: личный архив героев

- Я всегда хотела, чтобы в других странах у меня была возможность общаться с представителями родной диаспоры. Все, что связано с татарским языком, татарской культурой - это для меня такой мощнейший ресурс. В татарском даже есть звуки, которые очень похожи на звуки в английском языке, поэтому у меня можно сказать произношение практически без акцента, - рассказывает Альбина.

Разница Сабантуя в США и в России

- Для меня это было как что-то совершенно несовместимое. Как-будто все мои родные и близкие приехали в США. С учетом того, что здесь у меня родственников нет, было очень приятное ощущение. На Сабантуе в России все-таки нет такого чувства - потому что это как само собой разумеющееся, - поделилась впечатлениями Альбина.

Школьники из России и Америки

Альбина занимается репетиторством по математике. Дистанционно обучает школьников с России, Абу-Даби, Бангкока, Франции и Испании. Иногда помогает решить какой-то вопрос и американским ученикам.

- Я заметила такую разницу, что, в основном, ученики из России стараются посчитать сами, в уме, а ученики из Европы и Америки привыкли все-таки надеяться на калькулятор. У них это прямо разрешено, и не запрещается, свободно пользуются. Не уверена конечно, что во всех школах так, потому что от штата к штату программа может отличаться. В любом случае все дети любознательные, особенно когда у них начинает получаться, и учеба вызывает у них интерес, - отмечает Альбина.

Ее семья совершает поездки в США с 2016 года, однако прожить всю жизнь в штатах она не готова.

- Мне очень нравится путешествовать в разные страны и при этом находить точку опоры — татарское сообщество для меня таковым является. Я очень люблю Россию, и для меня важно иметь эту возможность возвращаться. Я не хочу прожить всю жизнь в штатах, хочется какой-то свободы, - поделилась Альбина.

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