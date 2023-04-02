Как живут татары в США: культура, традиции и Сабантуй под пальмами

На Сабантуе в США собралось около 400 человек. Фото: личный архив героев

«КП-Казань» поговорила с татарками, которые живут в США - разница в культуре, как им удается сохранять национальные традиции.

«МАМА, Я ВЫХОЖУ ЗАМУЖ ЗА АМЕРИКАНЦА!»

Первая наша героиня — Наиля Вебер, родом из Авиастроительного района Казани. На четвертом курсе Казанского государственного института культуры девушка решила поехать на летнюю работу в США, где и познакомилась с будущим мужем. Наиля ласково называет его «мой американец».

- Спустя три недели после знакомства, он сделал мне предложение. Я позвонила маме и сказала, что вышла замуж. Так я осталась в США, — вспоминает Наиля.

Пара живет в городе Перрисберг штата Огайо более 10 лет и воспитывает двух замечательных дочек.

- Муж был в Казани два раза, познакомился с семьей. Даже свекор со свекровью приезжали. Им очень понравилась наша культура и гостеприимство, — рассказывает Наиля.

Наиля Вебер, родом из Авиастроительного района Казани. Фото: личный архив героев

Разница между татарами и американцами

По словам Наили, одна из больших разниц между татарами и американцами — это гостеприимство. Если у татар принято накрыть на стол, как только кто-то переступит через порог, то американцы могут в основном лишь предложить воду или кофе.

- Еще одно большое различие - это личное пространство. Мало кто из американок станет переодеваться перед подругами, в отличии от татарской/русской культуры. Еще американцы не любят лезть в «чужой огород», и редко тут кто спросит, сколько стоил твой дом, или сколько ты получаешь, - подметила Наиля.

«Разговаривать с детьми сразу на трех языках — сложно»

В своей семье Наиля также старается поддерживать национальные традиции. Раньше она старалась раз или два раза в год ездить на Родину, но сейчас с маленькими детьми - это дается сложнее.

- Когда родились дети, я водила их в местную мечеть давать имя (мусульманский обычай нарекания имени ребенку - Ред.). По пятницам и праздникам готовим вместе с дочками треугольники, кыстыбый. Русские блюда тоже готовлю, муж их очень любит, - поделилась Наиля.

Разговаривать с детьми сразу на трех языках - русском, татарском и английском, сложно, также признается наша собеседница. Особенно, когда все вокруг разговаривают на английском. Поэтому Наиля старается хотя бы учить дочек русскому языку.

Пара воспитывает двух замечательных дочек. Фото: Личный архив

По чему скучают татары за границей

На вопрос, скучает ли девушка по Родине, Наиля отвечает просто: «С детьми не соскучишься». Однако все-таки есть то, что вызывает у нее приятную ностальгию.

- Иногда не хватает чего-то своего: дома посидеть с мамой допоздна, с сестрами после баньки посидеть, чай попить. У нас тут ни у кого бани нет, мы ходим только в сауну и паровую комнату с подружками, - говорит Наиля.

В США она начала заниматься фотографией, преподает йогу, работает над тем, чтобы вести свой подкаст об эмигрантах в Америке. Девушка отмечает, что татар в их городе мало, но есть много русскоговорящих. Девушка часто вместе с подругой организовывает праздники и собирает большие компании - можно сказать, еще одна традиция.

САБАНТУЙ ПОД ПАЛЬМАМИ

Если в штате Огайо проживает не так много татар, то штат Флорида может похвастаться обратным. Здесь даже есть собственное сообщество tatars of florida (Татары Флориды - Ред.), которое регулярно проводит традиционные татарские праздники.

Идея объединить татар, проживающих в штате Флорида и других близлежащих штатах, пришла Римме Мингазовой. В США уроженка Татарстана приехала в 2009 году, так и осталась здесь жить. Вот уже более 10 лет Римма организует все мероприятия tatars of florida.

Римма более 10 лет организовывает мероприятия Tatars of Florida. Фото: личный архив героев

- Однажды я решила создать группу в соцсетях, так появилось сообщество tatars of florida. Раз в год проводим Сабантуй, семейные пикники, часто собираю встречи с девочками. Для желающих помогаю организовать мероприятие на Курбан-байрам и Рамадан. Я мероприятия не делаю ради славы, ради кого то из вне, это для нас живущих тут, чтобы свои корни не забывали, - отмечает Римма.

Сабантуй там практически не отличается от тех, что проводится в России. Те же развлечения: бег в мешках, перетягивание каната, песни и танцы. Не обходится праздник и без традиционных блюд. На столе чай с молоком, чак-чак, бэлеш, кыстыбый, и хворост. Практически все местные татары готовят это сами и приносят с собой на праздник. А на самые массовые мероприятия заказывается кейтеринг с халяльными блюдами.

Перетягивание каната на Сабантуе во Флориде. Фото: личный архив героев

По словам создательницы сообщества, к татарской диаспоре в США относятся хорошо. На праздники приходят все, тем более есть смешанные браки. Только на прошлом Сабантуе вместе с детьми и приезжими гостями было около 400 человек.

- В Америке нет негатива к каким-либо национальным мероприятиям, тут много народностей, много событий, фестивалей разных стран. Все живут своей жизнью. Зависти и негатива я не видела, - говорит Римма.

«ЗАДЕРЖАЛИСЬ В США ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ»

Альбина Бабурчина в отличие от прошлых героинь не живет постоянно в США, а приезжает туда регулярно семьей, как туристы.

- В конце 2019 года мы приехали в США, и весной, когда уже собирались уезжать, у нас отменили рейс из-за пандемии. Мы никак не могли вернуться в Россию, поэтому остались здесь еще на полгода в городе Сарасота, штат Флорида, — вспоминает Альбина.

Именно тогда девушка начала изучать, какие сообщества татар есть в США и наткнулась на Tatars of florida. В феврале этого года им удалось всей семьей посетить Сабантуй, на котором Альбина даже спела песню.

Альбина путешествует в США с 2016 года. Фото: личный архив героев

- Я всегда хотела, чтобы в других странах у меня была возможность общаться с представителями родной диаспоры. Все, что связано с татарским языком, татарской культурой - это для меня такой мощнейший ресурс. В татарском даже есть звуки, которые очень похожи на звуки в английском языке, поэтому у меня можно сказать произношение практически без акцента, - рассказывает Альбина.

Разница Сабантуя в США и в России

- Для меня это было как что-то совершенно несовместимое. Как-будто все мои родные и близкие приехали в США. С учетом того, что здесь у меня родственников нет, было очень приятное ощущение. На Сабантуе в России все-таки нет такого чувства - потому что это как само собой разумеющееся, - поделилась впечатлениями Альбина.

Школьники из России и Америки

Альбина занимается репетиторством по математике. Дистанционно обучает школьников с России, Абу-Даби, Бангкока, Франции и Испании. Иногда помогает решить какой-то вопрос и американским ученикам.

- Я заметила такую разницу, что, в основном, ученики из России стараются посчитать сами, в уме, а ученики из Европы и Америки привыкли все-таки надеяться на калькулятор. У них это прямо разрешено, и не запрещается, свободно пользуются. Не уверена конечно, что во всех школах так, потому что от штата к штату программа может отличаться. В любом случае все дети любознательные, особенно когда у них начинает получаться, и учеба вызывает у них интерес, - отмечает Альбина.

Ее семья совершает поездки в США с 2016 года, однако прожить всю жизнь в штатах она не готова.

- Мне очень нравится путешествовать в разные страны и при этом находить точку опоры — татарское сообщество для меня таковым является. Я очень люблю Россию, и для меня важно иметь эту возможность возвращаться. Я не хочу прожить всю жизнь в штатах, хочется какой-то свободы, - поделилась Альбина.

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