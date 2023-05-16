Избил и долго топил в холодной воде: житель Татарстана убил возлюбленную в два раза старше себя

Женщина умерла от переохлаждения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трое жителей Татарстана предстали перед судом за убийство женщины – ее избивали, топили в ванной, а затем скинули в реку.

Как удалось выяснить следователям, преступление произошло ночью в апреле прошлого года. 20-летний парень приревновал свою 46-летнюю возлюбленную и решил ее убить. В помощь он позвал приятелей, одному из которых тогда было 17 лет.

Приехав к женщине, парень избил ее, а затем вместе с приятелями длительное время топил в ванной с холодной водой. На этом злоумышленники не остановились. Они вызвали такси и отвезли свою жертву в бессознательном состоянии в автосервис, где положили женщину в багажник автомобиля одного из сообщников. На машине они приехали к реке Бугульминке, где сбросили жертву в воду. В результате женщина умерла от переохлаждения. Ее тело было обнаружено на следующий день.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде 16, 15 и 6 лет лишения свободы.

В социальных сетях пользователи призвали наказать злоумышленников более строго, а также привлечь к ответственности таксиста, который ничего не предпринял, когда вез женщину в бессознательном состоянии.

Ранее мы сообщали, житель Марий Эл пытал возлюбленную электричеством на глазах дочери. Женщина скончалась.

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