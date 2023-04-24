Пытал электричеством на глазах дочери: житель Марий Эл убил возлюбленную с особой жестокостью

Женщину пытали не только электричеством, но и утюгом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Марий Эл предстанет перед судом за убийство возлюбленной с особой жестокостью – он избил женщину и пытал ее электричеством на глазах малолетней дочери.

Преступление произошло в августе прошлого года в городе Йошкар-Ола. Нетрезвый 37-летний мужчина устроил скандал с сожительницей из-за ревности. В какой-то момент от криков он перешел к физической силе – начал избивать возлюбленную. Как подсчитали потом судмедэксперты, по телу женщины пришлось не менее 118 ударов руками и ногами. Но этого злоумышленнику показалось мало – он принялся пытать несчастную. Сначала подносил к телу женщины раскаленный утюг, а потом и вовсе оголенные провода под напряжением. От полученных травм жертва скончалась на месте происшествия.

Издевательства происходили на глазах малолетней дочери мужчины. Чтобы запугать девочку и заставить ее замолчать, злоумышленник угрожал ей убийством. Для устрашения он выстрелил в пол из пистолета.

На время следствия обвиняемый находился под стражей. Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением его направили в Верховный Суд Марий Эл.

Ранее мы сообщали, что житель Чувашии убил приятеля карандашом. Разгневанный мужчина дважды ударил им в шею другу и повредил ему вену. Пострадавший скончался на месте происшествия от большой кровопотери.

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