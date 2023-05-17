На «Парад колясок-2023» в Казани приехали цирк шапито и замок с монстрами

Проведение «Парада колясок» - доброе и по-настоящему семейное мероприятие от «Комсомолки» - уже стало новой городской традицией. Приятно, что каждый год его участниками становятся все больше и больше казанских семей, которые не перестают удивлять жюри своей фантазией и рукастостью.

КОМУ ПИРОЖКОВ? С ЯБЛОКАМИ!

Организаторы и сами подсказывают мамам-папам идеи для колясочно-велосипедной творческой реализации: в анонсе предстоящего праздника всегда указаны номинации для участия. «Коляска из сказки», к примеру, предполагает перевоплощение в героев популярных сказок и мультфильмов. Казанская семья Гизатулиных - папа Рустам, мама Диляра и крошка дочка Раяна - примерила на себя яркие, даже можно сказать, огненные образы персонажей из мультика «Монстры на каникулах». Получилось просто замечательно! Коляска же стала черным, но совсем не мрачным отелем «Трансильвания».

- Это наш любимый мультик! Мы смотрим его все вместе! - улыбается глава семьи.

«Монстры» Гизатулины впервые участвовали в «Параде колясок», а вот семья Хасановых уже опытные игроки. В 2022 году они взяли приз в номинации «Выбор «Комсомольской правды» за коляску-Мойдодыра. В этот раз они решили повысить художественную планку и предстали в образах героев русской народной сказки «Гуси-лебеди». Да как предстали! Их коляска в мельчайших подробностях повторяла русскую печь! Даже пирожки в ней были самые настоящие.

- Вы пробуйте, пробуйте, - уговаривала меня «сестрица Аленушка» Лейсан Хасанова. - Они с яблоками!

Чтобы повысить шансы на победу, кастомизировали Хасановы не только коляску младшего сына, но и самокат старшего - превратили его с помощью подручных средств в белого лебедя.

Семья Петровых сделала ставку на татарскую сказочную классику и превратила коляску дочери Арины в бревно, ее саму - в самого миленького на свете Шурале, ну а папа Тимур примерил образ находчивого батыра.

- Первый раз участвуем! - говорит папа-Батыр. - Ночами не спали, готовились, так хотели всех поразить!

ПО ДОРОГЕ ФРОНТОВОЙ

Конкурсная номинация «Маленький патриот» всегда на пике популярности, ведь это коляски, превращенные в танки, самолеты и корабли. В Параде ежегодно участвует очень много картонной, пенопластовой, бумажной и деревянной военной техники, не стало исключением и нынешнее мероприятие. Александр Панфилов прибыл в парк «Крылья Советов» на самолете с красными звездами и удивил жюри проникновенной декламацией «Василия Теркина» Твардовского. «И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой».

Кстати, о жюри. Традиционно его возглавил управляющий «Комсомольской правдой» в Поволжье Тимур Бадретдинов. Открывая праздник, он отметил, что «Комсомолка» всегда рада видеть на своих мероприятиях старых и новых друзей, особенно если они приходят целыми семьями.

Новый друг - это, например, семья Мальцевых - Зологиных. Мама Екатерина с сыновьями Сергеем и Артемом для своего первого Парада тоже выбрали военную тематику: ребята с удовольствием демонстрировали форму времен Великой Отечественной войны.

- Это очень личное для нашей семьи, - говорит она. - У меня и прабабушка, и прадедушка воевали, тем более мероприятие проходит в канун 9 Мая. Поэтому мы ни одной минуты не сомневались в выборе темы для участия. Именно участие, а не победа для нас самое главное в этом конкурсе.

ПОДАРКИ СРАЗУ И ВСЕМ!

«Комсомольская правда» всегда стремится поощрять всех, кто приходит на ее мероприятия. Даже тех, кто стесняется и поэтому весьма скромно оценивает свои шансы на успех. Поэтому уже на регистрации каждому участнику вручали пакет с подарками. Внутри - только нужные вещи: вкусные и полезные батончики «Матти», влажные салфетки от компании YokoSun, дорожный набор подгузников Mami’s от компании «Конфитрейд», свежая водичка и сочный лимонад от «Сестрицы». Также можно было поучаствовать в беспроигрышном розыгрыше подарочных сертификатов от казанского Центра красоты и здоровья Diamond Style.

ДОЧКИ, СЫНОЧКИ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

«Суперсемейка» - еще одна весьма востребованная конкурсная номинация. Главным условием участия в ней является привлечение в презентацию выбранного образа как можно большего числа членов семьи. Так, например, уже второй год поступает семья Хидировых, которая приходит на «Парад колясок» в полном составе - семь человек!

- В этом году мы решили перевоплотиться в персонажей произведения Владимира Сутеева «Мешок яблок», - рассказывает мама Светлана, поправляя розовые плюшевые ушки. - Ведь у нас все, как в сказке: четыре сыночка и лапочка дочка! А мешок яблок мы принесли с собой.

Семья Миневалиевых - Мингазутдиновых постоянные участники не только «Парада колясок», но и всех семейных активностей от «Комсомольской правды». У них даже своя фирменная фишка сложилась: радужный единорог. В этот раз семья тоже не стала отказываться от своей оригинальной изюминки, не раз приносившей ей удачу, и внедрила «секретный» образ в свою композицию под названием «Китайский гороскоп». Пришлось, конечно, пойти на небольшую хитрость - «понизить» единорога до статуса «просто лошадь». Четырех деток и трех тематически оформленных средств передвижения, правда, для создания 12 образов не хватило, пришлось дополнить композицию мягкими игрушками. Что, впрочем, только усилило ее очарование.

Семья Аминевых тоже из категории участников с солидным бэкграундом. Чем только не становилась коляска маленькой Анечки - то ракетой, то умывальником Мойдодыром. В этом году она синий трактор, который едет к нам «по полям, по полям».

Наверное, если на «Парад колясок» не приедет семья Тюркай, то, скорее всего, парад просто не состоится. Их невероятно креативные, мощные, объемные композиции давно стали неотделимой частью «комсомольского» праздника. Не подвели они и в этот раз, выступив сразу в нескольких номинациях. В самое сердце поразила всех Азалия Тюркай прочувствованным прочтением «Баллады о зенитчицах» Роберта Рождественского.

СИЛА ТРАДИЦИЙ

Красивой традицией «Парада колясок» является выступление юных танцующих феечек - воспитанниц детской международной хореографической школы «Русский балет». В этот раз зрителей и участников конкурса порадовали своими талантами Алина Мириханова, исполнившая танец Феи щедрости из балета «Спящая красавица», жизнерадостная и энергичная «Редисочка» Диана Рогова (балет «Чиполлино») и утонченная Мария Маркелова (Фея кукол из одноименного балета). Дуэт с кувшином из балета «Баядерка» стал настоящим подарком для всех присутствующих, равно как и живая «колода карт», словно рассыпавшаяся из рук неловкого игрока.

Руководитель школы «Русский балет» Влада Кротова - и это тоже традиция - входит в жюри конкурса.

Так же традиционно своими артистическими способностями радовали участников и зрителей Парада артисты казанского АНО Театр Моды «Солнечный Мир», где занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Номер «Джентльмен» Рашита Хуснутдинова и богатый костюмированный танец «Охотник» Арслана Гибадуллина сорвали просто шквал аплодисментов.

- Очень рады, что нас с сыном пригласили сюда сегодня, и одновременно жаль, что он вырос из колясочного возраста, - смеется Светлана Гибадуллина. - А то бы мы с удовольствием поучаствовали в этой волшебной феерии. Но мы от всего сердца подарили всем участникам наш национальный башкирский танец, и, думаю, это тоже очень важно.

15-летний Арслан учится в школе для детей с нарушениями слуха им. Е. Г. Ласточкиной, и спектр его увлечений очень широк. Он танцует, выступает как подиумная модель, обучается игре на фортепиано, мечтает поступить в авиационный институт.

ЕХАЛИ МЕДВЕДИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Невероятно приятно было видеть в числе участников конкурса семью Шайхутдиновых. В прошлом году они участвовали в Параде только с одной дочкой, Евой, получившей за образ Золушки «Приз зрительских симпатий». А на Парад-2023 пришли уже с двумя дочурками! Младшенькой, Лее, едва исполнился один месяц!

- У нас дома - цирк, - смеется глава семьи Руслан. - Поэтому мы решили, что просто обязаны переделать коляску дочери в цирк шапито! Ева у нас цирковой медведь, а мы все - клоуны!

Как вы уже успели заметить, очень многие родители делают ставку на сложные образы - с большим количеством деталей и проработкой мельчайших нюансов. Но порой секрет успеха кроется в простоте. Так, семья Загайновых вдохновилась для своего дефиле образом любимого всеми поколениями россиян почтальона Печкина. Тут даже велосипед не пришлось переделывать, потому что велосипед - он и в Простоквашино велосипед.

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Презентации сделаны, стихи рассказаны, песни спеты. Теперь пришла очередь поработать жюри. Задача нелегкая - выбрать лучших из лучших, креативнейших из креативнейших, изобретательных из изобретательных. Пока члены комиссии обменивались мнениями и шуршали листками с оценками, зрителей и участников развлекали веселые аниматоры из студии «Смех для всех» и инструкторы студии джампинг-фитнеса, которые предлагали всем желающим попробовать потанцевать в специальных ботинках на пружинках - джамперах. Самым смелым и активным - сувениры от партнеров праздника.

Но вот баллы подсчитаны, дипломы подписаны, и победителей «Парада колясок-2023» приглашают на церемонию награждения!

В номинации «Суперсемейка» лучшим был признан «Гороскоп» семьи Мингазутдиновых. И они же стали обладателями титула «Выбор «Комсомольской правды».

В номинации «ЭКОлогично-ЭКОномично» (здесь оценивается использование для оформления природных материалов) победил самый младший мальчик-зайчик семьи Хидировых - Федор. И он же стал лучшим в номинации «Зверополис».

«Коляской из сказки» стало творение рук семьи Фаттаховых - «умывальников начальник и мочалок командир» Мойдодыр.

В номинации «Маленький патриот» были награждены Артем и Сергей Зологины.

Самой «прокачанной тачкой» жюри посчитало синий трактор Анечки Аминевой.

Замира Зиганшина получила признание в номинации «Моя подружка»: здесь награждают тех, кто оригинально украсит коляску для куклы.

Номинация «Куда хочу, туда верчу» стала удачной для Егора Михайлова.

Очаровашка Шурале Арина Петрова заняла первое место в группе участников до 3 лет. Второе место досталось «рыжеволосому монстрику» Раяне Гизатулиной, третье - «почтальону Печкину» Игорю Загайнову.

Первое место в категории участников до 5 лет занял «мойдодыровец» Тагир Фаттахов, второе место - Амир Садриев верхом на ракете, третье - рядовой Александр Панфилов.

Первое место в категории до 7 лет заняла Лейсан Хасанова («Гуси-лебеди»), второе - Азалия Тюркай, третье - Артем Зологин.

Традиционно (традиций на «Параде колясок» столько, что уже даже со счета сбиваешься!) всем победителям вместе с фирменными «комсомольскими» дипломами были вручены пакеты с подарками. А это наборы премиальной детской линейки бытовой химии от крупнейшего российского производителя «Нэфис Косметикс», сертификаты сети кинотеатров «Синема 5», наборы детского питания от бренда «Бабушкино Лукошко», сборные модели и настольные игры от ООО «Звезда», сладкие подарки от компании «Конфитрейд», бренда Matti, фирмы «Матяш», подарочные сертификаты от Центра красоты и здоровья Diamond Style и Студии джампинг-фитнеса в Казани Jump Base. Подаркопад (опять же традиционно) на этом не закончился! Ведь каждый участник Парада еще в момент регистрации бросал свой номер в волшебный барабан для финального розыгрыша. На кону стояли наборы детского питания, сертифицированного по стандарту «Халяль», от компании Habibi и бренда «Егор Иваныч». Плюс множество приятных сюрпризов от всех партнеров мероприятия. Без гостинца никто не остался! И это тоже - традиция!

БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ МОЖНО УВИДЕТЬ ЗДЕСЬ

Автор текста и фото Татьяна Янькова.

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Бренд «ЗБК. Детство»

«ЗБК. Детство» - премиальная детская линейка бытовой химии от крупнейшего российского производителя «Нэфис Косметикс». Создавая эту линейку, компания отдала предпочтение традиционным, проверенным, безопасным и максимально эффективным ингредиентам.

Завод Братьев Крестовниковых обладает собственной лабораторией по контролю качества продукции. Наши традиции основаны на опыте, современных технологиях, стремлении к натуральности и безопасности.

Продукция линейки для чистоты «Традиции качества. Детство» произведена на высокотехнологичном оборудовании инжиниринговой компании Ballestra S.P.A. (Италия), OMMP S.R.L. (Италия) и Fischer-Müller (Германия).

Каждый новый продукт проходит несколько уровней тестирования. Эти тесты направлены на подтверждение соответствия повышенным требованиям к гипоаллергенности и безопасности для кожи, так как продукция рекомендована для использования в семьях с детьми, в том числе новорожденными.

Сайт

Реклама, АО «Нэфис Косметикс», LjN8KN8cV

Habibi

Habibi – первое детское питание халяль в России и странах СНГ. Хабиби полностью соответствует жестким требованиям халяль, касающимся производства продуктов питания. Консерванты, красители, ГМО, разнообразные усилители вкуса и ароматизаторы – строго под запретом. Помимо пользы и вкуса детское питание Habibi отличается и разнообразием ассортимента. Овощной салатик, яблоко, груша, индейка с овощами – этими вкусами вряд ли удивишь европейского потребителя. А вот восточная экзотика, например, кускус – важный ингредиент арабской кухни – это совсем другое дело. Дети с удовольствием едят вкусное и полезное пюре Habibi, познавая мир гурмана через разнообразие вкусовых сочетаний. В России продукция Habibi сертифицирована МЦСиС «Халяль» при Совете Муфтиев России.

Реклама, ООО «ОДК», LjN8KQpTw

Центр красоты и здоровья «Diamond Style»

Центр красоты и здоровья «Diamond Style» - это современный трёхэтажный комплекс, где каждая получит особенный индивидуальный подход.

Цели наших гостей — омоложение, похудение, лечение заболеваний, коррекция лица, фигуры, наши специалисты помогают воплотить эти цели в реальность! К Вашим услугам: SPA, различные виды массажа и обертываний, косметология лица и тела, аппаратные процедуры, позволяющие вернуть или подчеркнуть естественную красоту.

Город Казань, ул. Баумана, 82, телефон 8(843)210-22-20.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама, ООО «ДС», LjN8KM9A5

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

«Комсомольская правда» благодарит всех партнеров и друзей за благородную поддержку «Парада колясок-2023» - этого социально значимого проекта в области охраны материнства и детства. Ваше содействие и теплая дружеская помощь помогли организовать и провести этот чудесный праздник, в котором приняли участие самые креативные и смелые казанские семьи. Большое спасибо руководителю международной хореографической школы «Русский балет» Владе Кротовой, студии аниматоров «Смех для всех» и ее руководителю Юлии Герасимовой, чистой и прохладной воде «Сестрица», производителю настольных игр и сборных моделей ООО «Звезда», сладким спонсорам праздника - компании «Конфитрейд» и ООО «Злаки на завтрак», производителю снеков - компании «Матяш». Весомый вклад в поощрение участников конкурса внесли крупнейший российский производитель бытовой химии «Нэфис Косметикс», производитель детского питания по стандарту «Халяль» компания «Хабиби», любимый бренд детского питания «Бабушкино Лукошко» и производитель высококачественных средств гигиены для мам и малышей компания YokoSun. А также сеть кинотеатров «Синема 5» в ТЦ «Республика». Наше самое энергичное спасибо мы адресуем первой студии джампинг-фитнеса «Джамп Бэаз», самое красивое «мерси» - Центру красоты и здоровья Diamond Style, самую сердечную признательность - администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.