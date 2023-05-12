Покусал и поджег: житель Марий Эл пытался убить любимую на глазах малолетнего сына

С помощью сына женщине удалось потушить огонь Фото: принтскрин видео.

В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который покусал и поджег любимую женщину на глазах ее малолетнего сына. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.

По версии следователей, ранее судимый за сбыт наркотиков мужчина, который вышел из колонии в декабре 2021 года, устроил ссору с сожительницей. Он жил вместе с ней и ее сыном в Йошкар-Оле. В марте текущего года, будучи нетрезвым, мужчина начал ревновать любимую. На глазах малолетнего ребенка он напал на женщину, покусал ее, а затем облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. С помощью сына матери удалось потушить огонь, но она получила ожоги 30% площади тела – пострадали руки, ноги, лицо. Медикам удалось спасти пострадавшую, она выжила.

На время следствия обвиняемый находился под стражей. Было проведено несколько экспертиз: медицинские, генетическая, химическая и психиатрическая. Точку в этом деле поставит суд.

Ранее мы сообщали о похожем случае, который тоже произошел в Йошкар-Оле. Тогда мужчина на глазах дочери жестоко избил сожительницу, подносил к ее телу горячий утюг и пытал электрическим током. Женщина скончалась.

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