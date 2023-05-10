Убил учительницу и отрезал ей голову: жителя Марий Эл, который пугал все село, хотят отправить в психбольницу

Жестокое убийство 71-летнего педагога произошло в октябре прошлого года. Фото: СУ СКР Марий Эл

- Мы его боялись, и сейчас боимся. Он был явно агрессивным, нередко говорил вслух о том, как будет убивать людей. Говорят, что он также пытался задушить человека. Но его почему-то так и не изолировали, - анонимно рассказала одна из жительниц села Красный Яр после жестокого убийства учительницы.

71-летняя Римма Павлова преподавала физкультуру в школе №1 соседнего Звенигово. Там и в селе ее все знали как добродушного человека. Педагога часто навещали ее бывшие ученики. И вдруг в октябре 2022 года она пропала.

Соседка не видела учительницу около суток, свет в доме не горел, на телефонные звонки она не отвечала. Женщина прошлась по ее хозяйству. Поиски завершились в сарае. Открыв дверь, соседка в ужасе отпрянула. На полу лежало тело Риммы Павловой, ее голова была отрезана и лежала в глубине сарая. Соседка тут же вызвала на место преступления полицию. По факту убийства учительницы было возбуждено уголовное дело.

Следователи вскоре вышли на подозреваемого – 36-летнего местного жителя, которого из-за его странностей боялось все село. Во время обыска его дома были обнаружены сапоги и брюки. Все они были в крови убитой. Также нашли и изъяли нож, которым злоумышленник отрезал учительнице голову.

Следствию удалось в итоге восстановить всю картину произошедшего преступления. Установлено, что рано утром Римма Павлова вышла из дома и зашла в сарай, чтобы покормить птицу. В этот момент подозреваемый проходил мимо. Он увидел женщину и зашел следом за ней. Нанес несколько ударов, предположительно, камнем по голове учительнице, а после отрезал ей голову. К слову, следователи не оглашают информацию о том, была ли потерпевшая живой в тот момент.

Следователи установили, что нападение на женщину произошло, когда она зашла в сарай покормить домашнюю птицу. Фото: СУ СКР Марий Эл

Несмотря на то, что расследование уголовного дела завершено, мотивы подозреваемого до сих пор непонятны. Как показала психиатрическая экспертиза, мужчина не мог и не может осознавать фактический характер, опасность своих действий, а также руководить ими.

- Материалы дела вскоре будут направлены в суд для назначения обвиняемому принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Отметим, что после прохождения лечения, если злоумышленника признают невменяемым, он в скором времени может выйти на свободу и вернуться в свое село, где местные жители снова начнут испытывать страх за свою жизнь.

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