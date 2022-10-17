Отрезали голову и отбросили в сторону: в Марий Эл произошло зверское убийство учительницы

Тело педагога нашли в сарае. Фото: СУ СКР Марий Эл

71-летнюю Римму Павлову из села Красный Яр в школе №1 Звенигово знал каждый. Учительница физкультуры находила общий язык с каждым – с детьми, с коллегами. О добродушном и уважаемом всеми педагоге знали чуть ли не все в районе. А ее бывшие ученики, возвращаясь в Звенигово к родным, обязательно приходили к Римме Аркадьевне в школу, чтобы навестить ее.

И тут приходит сообщение о том, что любимую учительницу убили. Римма Павлова жила одна в своем частном доме в соседнем селе Красный Яр. Всегда общительного и приветливого педагога ее соседка не видела уже около суток. Все это время свет в доме не горел, да и на звонки по телефону она не отвечала. Женщина зашла в дом, там никого не было, какого-либо беспорядка не наблюдалась. Обходя домохозяйство, соседка заглянула в сарай и тут же выбежала оттуда с криками. Женщина увидела тело учительницы, ее голова была отрезана и лежала в дальнем углу.

Соседке стало дурно, впору было вызвать самой себе «скорую». Но женщина собралась и позвонила в полицию. На место быстро прибыла следственно оперативная группа. Сотрудники СУ СКР Марий Эл установили, что зверское убийство произошло примерно за сутки до обнаружения тела. На месте преступления было много крови. Явно тот, кто совершил расправу над учительницей, мог испачкаться в ней.

- По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Был установлен подозреваемый – 36-летний местный житель. По его месту жительства был проведен обыск, изъяты нож и обувь, на которых обнаружена кровь. Экспертиза подтвердила ее принадлежность убитой. Мужчина был задержан и помещен под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

Правоохранители вычислили подозреваемого и задержали его. Фото: СУ СКР Марий Эл

Как рассказали КП-Казань собственные источники в правоохранительных органах, задержанный мужчина состоял на учете у психиатра и ранее он уже высказывал намерения расправиться с кем-нибудь.

- Мы его боялись, и сейчас боимся, - анонимно призналась КП-Казань одна из жительниц села Красный Яр. – Он был явно агрессивным, нередко высказывал вслух размышления о том, как он будет убивать людей. Рассказывают, что во время одного из таких приступов гнева он уже пытался задушить человека. Но его почему-то так и не изолировали.

Преступление произошло, как говорят криминалисты, в условиях неочевидности: поздний вечер или ранее утро, прохожих-свидетелей нет, между собой жертва и подозреваемый не знакомы. Мужчина никогда не учился в школе, где преподавала Римма Павлова.

Во время допросов задержанный мужчина так и не смог объяснить, зачем он напал на учительницу. Шел мимо, увидел, что женщина вышла на улицу из дома и зашла в сарай. Вот и напал на нее. Сначала оглушил камнем, а потом отрезал голову.

Хоронили Римму Павлову в открытом гробу. На прощание пришли и ее бывшие ученики, и жители села.

- Мне будет не хватать ее, ведь на каждом уроке физкультуры мы от Риммы Аркадьевны слышали много увлекательных и поучительных историй, - рассказала Светлана, бывшая ученица и уже мама двух сыновей, которые учились в той же школе.

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