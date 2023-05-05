В этом летнем сезоне парк «Черное озеро» станет открытым образовательным пространством. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мае в Казани торжественно открылся летний парковый сезон. В общественных пространствах города подготовили не только развлекательную, но и образовательную программу. Рассказываем, что нового ожидает предстоящим летом жителей и гостей Казани в парках и скверах.

Аренда парусной яхты

На первом этаже летнего дома в парке «Черное озеро» работает судомодельный прокат «Клуб Капитанов», где можно арендовать любое судно. Стоимость начинается от 300 рублей за 20 минут. При этом сотрудники проката подскажут, как управлять парусными яхтами.

Стендап в парках

Этим летом Дирекция парков и скверов Казани совместно со Stand Up Club Kazan запускает стендап в парках. Любой желающий сможет не только посмотреть выступления местных комиков, но и попробовать себя в этой роли.

Для участия необходимо до 13 мая подать заявку. По их итогам будут отобраны претенденты, которые вместе с опытными наставниками подготовят выступления и смогут презентовать свои материалы в парках. Вместе с тем для участников проекта организуют собрания, мастер-классы и выступления на открытых микрофонах для проверки материала.

Образовательные лекции и кинопоказы

В этом летнем сезоне парк «Черное озеро» станет открытым образовательным пространством, где пройдут лекции, уроки, встречи, мастер-классы, выставки и камерные концерты.

Летом обязательно будут показывать кино под открытым небом в парках «Крылья Советов», у Центра семьи «Казан», в парке у ЖК «Салават Купере». Также планируется возродить традицию кинопоказов в сквере Аксенова.

Музыкальные вечера и гастрономические фестивали

В рамках летней программы запланировано несколько музыкальных вечеров «Октава», где состоятся живые выступления как местных, так и приглашенных артистов. Кроме того, на территории нескольких парков пройдут выступления оркестров, танцевальные вечера, экскурсии, гастрономические фестивали, вечеринки, мероприятия для детей, спортивные тренировки и лекции.

Свечи с запахом парков Казани

В Татарстане планируют создать свечи с запахом парков. Жители республики могут сами выбрать общественные пространства. В частности, свои ароматы предлагают присвоить парку «Черное озеро», Горкинско-Ометьевскому лесу и набережной озера Кабан.

Новый проект запускают сообщество «Парки Татарстана» и урбанистка, архитектор, руководитель группы архитекторов Института развития городов Татарстана Вероника Ямилова. После того, как будет выбрано три парка, создательница свечей приступит к выбору ароматов. Далее в парках Казани пройдет несколько бесплатных мастер-классов.

Общественный огород в парке «Салават Купере»

В микрорайоне Салават Купере впервые открылся общественный огород. Местные жители могут высадить на нем цветы, овощи, ягоды, ухаживать за ними и в сентябре собрать урожай.

Общественный огород в Салават Купере включает две крытые теплицы и четыре открытые кадки. Чтобы стать их временным владельцем, нужно заполнить заявку. Анкеты изучат и определят 18 человек, которые смогут заниматься садоводством на предложенных участках.

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