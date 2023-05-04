В казанском парке «Черное озеро» заработал Летний дом

Среди прочего там можно попить кофе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца сезона, ежедневно с 10.00 до 22.00 – в казанском парке «Черное озеро» открыли Летний дом. В нем расположились кофейня, магазины по продаже книг, уличной одежды и цваетов, а также пункт судомодельного проката.

- В ближайшем будущем там заработает и сувенирный магазин, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Там также 6 мая всех приглашают в парк «Черное озеро», где пройдет от агронома-эколога Александра Матюха. Начало в 14.00, необходима предварительная регистрация.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram