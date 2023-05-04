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НовостиОбщество4 мая 2023 14:58

В казанском парке «Черное озеро» заработал Летний дом

В нем расположились кофейня, цветочный и магазин одежды
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Среди прочего там можно попить кофе.

Среди прочего там можно попить кофе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца сезона, ежедневно с 10.00 до 22.00 – в казанском парке «Черное озеро» открыли Летний дом. В нем расположились кофейня, магазины по продаже книг, уличной одежды и цваетов, а также пункт судомодельного проката.

- В ближайшем будущем там заработает и сувенирный магазин, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Там также 6 мая всех приглашают в парк «Черное озеро», где пройдет от агронома-эколога Александра Матюха. Начало в 14.00, необходима предварительная регистрация.

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