Снял ремень и пошел к матери: житель Татарстана задушил родительницу и ее сестру

Причиной первого убийства стали деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Лаишевского района Татарстана осужден за двойное убийство – матери и тети.

Первое преступление 29-летний мужчина совершил в ноябре 2021 года. Оно произошло в его квартире на улице Лебедева в городе Лаишево. Дома помимо хозяина были его мать и ее сестра. В какой-то момент нетрезвый мужчина устроил ссору с тетей, последняя отказывалась дать ему денег на алкоголь. В ярости житель Татарстана задушил родственницу. Мать тогда не стала никому рассказывать о преступлении, пожалела сына.

Спустя месяц женщина все же решила обратиться в полицию и сообщить об убийстве своей сестры. Узнав об этом, мужчина расправился с помощью ремня от брюк и с матерью.

Во время следствия обвиняемый отказывался давать показания и не признавал свою вину. Дело рассматривалось в Верховном суде Татарстана. Прокуратура запрашивала для мужчины 20 лет колонии строгого режима. В результате суд назначил мужчине, убившему мать и тетю, 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Ранее мы сообщали, что житель Татарстана убил свою 17-летнюю беременную дочь, а затем скинул ее тело в реку.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram