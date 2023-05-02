В Татарстане пропавшая школьница найдена мертвой в реке

Соболезнуем родным и близким

В Татарстане пропавшая школьница найдена мертвой. Тело 17-летней девушки обнаружили в реке Ик.

Ранее сообщалось, что девушка около полудня 27 апреля вышла из здания школы в поселке Уруссу и пропала. Ее искали не только полицейские, но и волонтеры. Причина ее смерти пока неизвестна, в деле разбираются оперативники.

Соболезнуем родным и близким.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане около водонапорной башни обнаружены два мертвых младенца.

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