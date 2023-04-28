Как ВИШ исполняет желания

Ежегодно около 15 тысяч семей в Татарстане попадают в стрессовую ситуацию из-за ЕГЭ и поступления. Чтобы сохранить здоровье выпускника, психологи рекомендуют:

- больше времени проводить на воздухе, а не сидеть с репетиторами и за компьютером сутками;

- по ночам спать, а не зубрить - материал усваивается только во сне, отсутствие сна ведет к истощению и забывчивости;

- организовывать правильное питание и достаточное количество витаминов - дать основу нервной системе работать в нормальном режиме;

- попытаться снизить навязанное восприятие сложности единого госэкзамена: поступление - очередной этап в жизни, который разрешено переиграть.

Выше 95 баллов за ЕГЭ - это почти поступление туда, куда хочется родителям, но здоровый ребенок в семье - еще лучше.

В 2022 году Институт изучения детства, семьи и воспитания провел опрос и выяснил, что сами выпускники больше ценят физическое и психическое здоровье, наличие друзей, активную жизнь, интересную работу и уверенность в себе. Так стоит ли семье выпускника бояться наступающих экзаменов и переживать после получения результатов ЕГЭ, что последние годы прожиты зря?

На самом деле, главные желания родителей - крепкий вуз, востребованная специальность, опытные педагоги, практика на предприятии, рост в карьере и финансовом плане и счастливая личная жизнь - исполняются рядом, в Чебоксарах. Нужно только поступить на одно из направлений подготовки Чувашского госуниверситета: информатика и вычислительная техника; электроника и наноэлектроника; электроэнергетика и электротехника; конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Затем пройти отбор в Высшую инженерную школу, стать одним из лучших инженеров в стране. И тогда при выпуске молодой бакалавр: умный, опытный, с широким кругозором и большим кругом знакомых и двумя дипломами - сам будет выбирать варианты из карьерных предложений инженерного рынка труда страны. Выпускники ВИШ будут востребованы и на предприятиях электротехнического кластера, где зарплаты достигают столичного уровня.

А главное, что учиться студенту будет интересно. Потому что расписание ВИШ построено на модулях - никаких поточных лекций, привычных зачетов и экзаменов. В Высшей инженерной школе студенты сами выбирают нужные предметы, сами собирают команды и сами решают производственные задачи. Занятия проводят преподаватели ведущих вузов страны, а экзамен - это защита готовых проектов, которые потом внедрят на предприятии. Первые два года студенты учатся по единой программе, получают базовые компетенции, остальные два года - профильные и предпринимательские компетенции, а весь период обучения дополнительно выбирают предметы по желанию – от робототехники до риторики.

Вишенкой для родителей и студентов станут, в дополнение к академической, специальные стипендии от вуза и партнеров, общежитие для приезжих и индивидуальная образовательная траектория. В итоге из ВИШ выпускается инженер-исследователь, инженер-разработчик и инженер-предприниматель в одном лице с двумя дипломами.

Получать столичную зарплату гораздо выгоднее в регионе, потому что здесь другое качество жизни, проще следить за здоровьем и использовать свободное время на собственное развитие, а не на дорогу от дома на работу. С ВИШ это возможно, главное - попасть в число 100 финалистов отбора. Причем результаты ЕГЭ на отбор в Высшую инженерную школу ЧГУ не влияют.

Подробно о ВИШ:

Сайт

группа ВК

Телеграм и ВК руководителя Высшей инженерной школы - Дарьи Анатольевны Троешестовой @daria_troeshestova

Реклама. ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»