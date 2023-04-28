В Татарстане малолетние школьницы стали забивать друг-другу «стрелки» и устраивать разборки

Что происходит с детьми, если они с малых лет уже учиняют то, что раньше мы привыкли видеть только в выпускных классах школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта неделя для родителей некоторых татарстанских школьников выдалась неспокойной во всех отношениях. Так, для начала в Чистополе четвероклассницы гимназии №2 забили «стрелку» двум сестрам-одноклассницам. Девочки встретились и устроили драку. Сестры не выстояли против большинства. Они были побиты, а с одной из них еще и сорвали хиджаб. Все это дети снимали на видео, которое потом попало в Сеть (по этическим соображениям мы не можем его показать - Ред.). Как оказалось, побитые девочки – дочери местного блогера Гузель Хуснутдиновой. Она, как и любая другая мать, встала на защиту своих детей. И, видимо, уже по привычке начала транслировать все подробности в интернет.

В свою очередь в самой гимназии, где учатся все участницы конфликта, от девочек явно не ожидали такого, как, наверное, и внимания СМИ к себе после произошедшего.

- Я пока никаких комментариев дать не могу, - ответила «КП-Казань» директор гимназии № 2 Равиля Гайнутдинова.

Тем не менее корреспонденту удалось связаться с одним из сотрудников этого образовательного учреждения.

- Что могу сказать про сестер, нормальные девчонки. Никогда ни с кем не ссорились, и никто их тут не обижал. Как и все, они имели друзей, подруг и не были отшельниками. А кто их там избил, мне неизвестно, - немного уклончиво отвечал собеседник «КП-Казань».

С виду все вроде прилично, сестры ходят в хиджабе, а значит должны жить по строгим моральным канонам ислама, то же можно вроде сказать и об их маме-блогере.

ХОТЕЛИ ХАЙПАНУТЬ?

Гузель Хуснутдинова на своей странице в соцсетях опубликовала сторис, на котором озвучила версию того, почему одноклассницы избили ее дочерей для, засняли все это на видео и выложили в Сеть. По мнению женщины, дети, таким образом, хотели набрать лайков и хайпануть на избиении детей блогера.

- Девочки хотели стать популярными блогерами, как я. Что я могу сказать, теперь у них будет такая возможность, - как-то странно написала в соцсетях Гузель Хуснутдинова.

Также она не исключает, что ее дочерей могли побить и из зависти к ней. Мол, многие жители Чистополя втайне завидуют и ненавидят ее за то, что она блогер и разъезжает по курортам.

«ПУСТЬ ПЛАТЯТ РУБЛЕМ!»

Стоит отметить, что по сообщениям мамы-блогера в соцсети, она уже написала заявление в полицию, и зафиксировала побои у дочерей.

- Полиция приняла заявление, поэтому дело уже есть! Пока следим, какой вердикт вынесет ПДН, дальше решать будем! Я за моральный ущерб! Пусть платят рублем! – следует из записей в соцсети мамы-блогера, которая там же отметила, что родители девочек, напавших на ее дочерей, даже не извинились.

Тем временем у некоторых интернет-пользователей стали закрадываться подозрения, что женщина использует произошедшее с ее детьми ради собственного хайпа. Так ли это, может ответить только она сама, но тут явно будет только отрицательный ответ.

ВСТАТЬ НА КОЛЕНИ

После Чистополя на этой же неделе тревожный «звоночек» раздался из Нижнекамска. Там в одном из дворов собралась большая группа школьников, причем совсем не похожих на старшеклассников, которым скоро выпускаться. Как утверждают очевидцы, это была «стрелка» между девочками. Якобы одной из школьниц сказали извиниться и встать на колени.

На произошедшее тут же обратил внимание начальник управление образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин. Он заявил, что разбирательства по этой ситуации уже ведутся.

- Устанавливаются лица, в дальнейшем будет проведена профилактическая работа с подростками и их родителями. Ситуация взята на контроль, - заверил чиновник.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Так что же происходит с детьми, если они с таких малых лет уже учиняют то, что раньше мы привыкли видеть только в выпускных классах школы.

- Этому все возрасты покорны, поэтому я ничуть не удивлена, - говорит казанский психолог Юлия Кузнецова. - Просто раньше не было интернета, и детские расправы не выносились за пределы школы, двора, района и так далее. Скажу больше, дети 90-х и 2000-х были более жестокими чем сейчас, потому что на них оказывали влияние бандитские группировки. Не знаю слышали вы или нет, но раньше существовали даже женские бригады в составе группировок - девочки 12-17 лет. Они между прочим могли не только излупить не угодившую им девочку, но и отнять у нее деньги или вещи. Сейчас же мы наблюдаем поколение зумеров, которые ничего не отнимают, но все снимают на камеру и выкладывают в интернет для широкой публики. Из-за этого у большинства и создается ложная видимость того, что детки якобы вдруг стали жестокими, хотя, на самом деле, они такими были во все времена.

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