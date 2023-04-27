В Нижнекамске школьницы устроили во дворе «стрелку»

Разбирательства по этой ситуации уже ведутся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнекамске в одном из дворов собралась большая группа молодежи. Как утверждают очевидцы, это была организована «стрелка» между девочками. Якобы одной из школьниц сказали извиниться и встать на колени.

На ситуацию обратил внимание начальник управление образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин. Он заявил, что разбирательства по этой ситуации уже ведутся.

- Устанавливаются лица, в дальнейшем будет проведена профилактическая работа с подростками и их родителями. Ситуация взята на контроль, - заверил чиновник.

Ранее мы сообщали, что в зоне проведения СВО погиб журналист из Нижнекамска Александр Комаров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram