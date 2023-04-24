В Высшей инженерной школе ЧГУ научат работать в команде и нестандартно мыслить

Его цель - на основе проектной технологии создать специалистов, востребованных сегодня на рынке труда. В нашем партнерском материале попробуем разобраться, в чем же преимущества такого обучения и что оно дает на выходе студенту и работодателю

В наше время мало быть хорошим специалистом: помимо владения практическими навыками и знания своей профессии нужно обладать и другими качествами. Тенденции современного рынка труда показывают: ты будешь востребован, если у тебя будут прокачаны soft skills, что в переводе означает «гибкие навыки». Это понятие предполагает надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и взаимодействовать с другими людьми. То есть сюда входит умение работать в команде, договариваться, находить нестандартные решения и презентовать себя. Поэтому очень важно дополнять базовые компетенции социальными, межкультурными, коммуникативными навыками.

И вот в ЧГУ им. И. Н. Ульянова пошли по пути того, чтобы предоставить студенту абсолютно новое видение высшего образования. Для этого учли все современные тенденции. Пока начали с технических направлений. В следующем учебном году на базе университета создадут «Высшую инженерную школу», куда попадут только студенты некоторых направлений подготовки бакалавриата четырех факультетов - энергетики и электротехники, радиоэлектроники и автоматики, информатики и вычислительной техники и машиностроительного.

В первые две недели сентября для всех 300 первокурсников этих направлений пройдут мастер-классы, для того чтобы отобрать 100 лучших. Именно такие студенты в течение последующих четырех лет в дополнение к дисциплинам учебного плана будут обучаться проектным технологиям.

Этих счастливчиков ждет совершенно другое обучение. Вместо поточных лекций они смогут выбрать нужные им на конкретном модуле предметы, у них не будет типичных зачетов и экзаменов, взамен предлагается разработка и защита собственных проектов. А самое главное - студенты будут работать постоянно в команде и решать нестандартные задачи. И еще в дополнение к основной квалификации им предоставляется возможность получить и второй диплом.

Первые два года все студенты учатся по единой программе, получают базовые компетенции, остальные два года - профильные и предпринимательские компетенции, кроме того, все четыре года учащиеся смогут дополнительно выбирать предметы по своему желанию - от робототехники до риторики.

Предполагается, что занятия в модулях будут вести преподаватели не только ЧГУ, но и лучших вузов страны, а практическую часть - квалифицированные специалисты ведущих предприятий Чувашии, для этого подключили три кластера: электротехнический, IT и машиностроительный, а также в перспективе будет еще один - Энерджинет.

В частности, в Высшей инженерной школе руководителем одного из направлений станет Максим Никандров, директор компании iGrids, - кстати, сам выпускник ЧГУ. Его организация возникла в 2012 году, и сегодня в ее штате порядка 30 сотрудников, у которых относительно неплохая зарплата. Основная сфера деятельности iGrids - энергетическая отрасль нашей страны.

По мнению Максима Никандрова, ВИШ представляет собой некую коммуникацию между бизнесом и образованием. Потому что оно в нынешних реалиях должно базироваться на технологиях не сегодняшнего дня, а завтрашнего. Поэтому студентов нужно, что называется, «завлекать» учебой, то есть так объяснять, чтобы им было интересно. По его словам, Высшая инженерная школа основана на проектной деятельности, а это совсем новая форма, игровая.

Он также считает, что у заинтересованного человека гораздо выше мотивация и процент усвояемости знаний. Понятное дело, что на выходе из стен вуза сразу не получится готовый инженер, который тут же сможет делать готовую продукцию. Но после Высшей инженерной школы у него будет другой, более широкий взгляд на свою специализацию.

- В этой программе я увидел вариант - дать большой объем базовых знаний, которые потом можно будет не только вспомнить, но и применить. Я, например, из своего высшего образования использую только примерно процентов 10 знаний, - говорит Максим Никандров.

Кстати, своего сына руководитель iGrids собирается отдать именно в Высшую инженерную школу - он как раз в этом году сдает ЕГЭ.

- Сейчас молодому поколению нужно, чтобы им было, прежде всего, комфортно. Человек счастлив, когда желания совпадают с потребностями. Я знаю много москвичей, которые вернулись. Которые сказали, что я зарабатываю очень хорошие деньги, но у меня физически нет ни времени, ни возможности их потратить. И возникает вопрос: зачем они нужны? Купить путевку на Мальдивы за полмиллиона, чтобы их потратить, а потом опять та же мясорубка? Если студент прошел все те направления, которые есть в Высшей инженерной школе, то однозначно он будет востребован на рынке труда и сможет успешно трудоустроиться, - считает Максим Никандров.

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