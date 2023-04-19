Комната была залита кровью: житель Чувашии убил приятеля карандашом

Удар пришелся в вену. Фото: Следком Чувашии

В Чебоксарах вынесен приговор по делу о резонансном убийстве с помощью карандаша.

Преступление произошло в сентябре прошлого года. К местному жителю в гости пришел приятель. Они мирно беседовали пока в какой-то момент между ними не вспыхнула ссора. Мужчины начали кричать друг на друга, после чего в ход пошли кулаки. Сильнее оказался гость – он избил хозяина комнаты, после чего взял карандаш и дважды ударил им в шею приятеля. Эти удары стали фатальными – оказалась повреждена вена. В результате 40-летний пострадавший скончался на месте происшествия от большой кровопотери. Злоумышленник оставил тело и ушел.

Труп спустя некоторое время обнаружили соседи. Они вызвали полицию и скорую помощь. Стражам порядка оперативно удалось выйти на след подозреваемого – 36-летний мужчина был задержан через несколько дней после преступления. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Накануне суд вынес приговор – житель Чувашии за совершенное преступление осужден на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы сообщали о другом резонансном преступление - житель Йошкар-Олы убил мать ножницами. Во время ссоры он воткнул их в шею родительницы. Женщина скончалась на месте происшествия.

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