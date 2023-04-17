Свобода в обмен на интим: жительницу Татарстана взял в рабство благотворительный фонд

Девушка оказалась в ловушке вместе с грудным ребенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Элине 25 лет, она родом из Казани. Ее жизнь сложилась так, что девушка осталась без жилья и родственников с четырехмесячным ребенком на руках в Нижнем Новгороде. В трудный момент ей на глаза попалось объявление о благотворительном фонде, где помогают страдающим алкогольной зависимостью, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Было указано, что могут предоставить временное жилье.

Элина позвонила по объявлению и уже на следующий день ее отвезли в Рязань. Там ее поселили в частный дом. Поставили условие – прожить здесь можно минимум месяц. Все это время она обязана заниматься уборкой и готовить еду. Мужчины в этом доме брали заявку по различным бытовым услугам, к примеру, подрабатывали сантехниками или электриками. Заработанные деньги они отдавали руководителю фонда, так как документы у них предварительно забирали.

Девушка рассказывает, что с ребенком ей разрешалось видеться только во время кормления. Все остальное время малыш должен был лежать в другой комнате, подходить к нему запрещали, даже если он плакал. Элину такой расклад не устраивал, она попросила отпустить их. Но в фонде ее заверяли, что здесь матери и ребенку будет лучше. Говорили, когда малыш подрастет, он сможет помогать – раздавать листовки на улице. Один из руководителей, правда, предложил другой способ освобождения. Элина должна была вступить с ним и еще тремя мужчинами в интимную связь, после чего ее обещали отпустить.

30 марта ребенок заболел. Элину вместе с малышом положили в больницу. Это и стало для девушки возможностью найти помощь. Она обратилась в организацию, которая занимается освобождением людей из всех форм современного рабства.

Несколько дней назад Элину с ребенком выписали.

- Наш сотрудник, опередив тех, кто должен был встретить девушку, забрал ее с сыном и привез в Москву к нам в офис. Элина со своим сыном разместиться в одном из дружественных приютов. Мы верим, что у девушки все обязательно будет хорошо, - рассказали в организации.

Писать заявление в полицию Элина не стала, сославшись на то, что не верит, что этот благотворительный фонд смогут наказать.

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