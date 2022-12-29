В Казани на инклюзивной выставке «Птица зеленая» представили рисунки людей с ОВЗ

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В декабре в Казани открылась инклюзивная выставка «Птица зеленая». Уникальные рисунки людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представлены в Галерее современного искусства ГМИИ РТ (ул.Карла Маркса, 57).

Здесь посетителей также познакомят с экспериментальными рассказами и стихами молодых поэтов и писателей, которые были вдохновлены рисунками людей с ОВЗ. В своих текстах авторы отразили развитие современной русской литературы и сохранение традиций русской словесности. Кроме этого, на выставке для гостей проводят инклюзивные мастер-классы по различным прикладным видам творчества.

- Выставку проводит региональная общественная организация родителей детей-инвалидов Татарстана «Забота». Экспозиция доступна для посещения до 15 января 2023 года, - сообщает пресс-служба АНО «Добрая Казань».