Продавцы вейпов в Казани о новых ограничениях: «Будем вынуждены закрывать витрину шторками»

Будут ли в связи с этим казанцы меньше дымить, видимо, покажет время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двойной «удар» нанесли продавцам вейпов и электронных сигарет в Татарстане. Так, сначала глава республики Рустам Минниханов внес так называемую никотинсодержащую продукцию (вейпы и электронные сигареты) в перечень запрещенной для распространения среди детей информации. Речь идет о поправках в местный закон об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка, которые, к слову, вступят в силу уже в ближайшие дни.

Следом Госдума за один день приняла во всех трех чтениях закон об ограничении продажи вейпов и электронных сигарет на территории России. Согласно ему, прежде всего, запрещается продавать подросткам вообще все, что связано с электронными устройствами для курения или парения. Напомним, что в России законом уже было запрещено продавать несовершеннолетним готовые к употреблению вейпы.

Новый закон вводит ограничение и для взрослых. Так, нельзя будет покупать устройства для курения в автоматах и с онлайн-доставкой, а также смеси к ним, причем независимо есть ли в них официально никотин или нет. Среди прочего нельзя будет такие вещи еще и рекламировать. То есть вейпы и всю похожую электронику, по сути, приравняли к обычным сигаретам. Первые со смесями будут и продаваться как они. То есть, без рекламы и выкладывания их на видном месте в торговых точках.

При всем этом предстоит еще разобраться, какое наказание будет грозить тем, кто вопреки закону все же продолжит рекламировать и демонстрировать вейпы тем же подросткам. Ясно одно, что в случае их продажи несовершеннолетним ответственность наступает, как и при сбыте обычных сигарет. Напомним, по Административному кодексу РФ за это предусмотрены штрафы: для граждан - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 тысяч до 70 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

НЕ ПОД ДЫМНОЙ ЗАВЕСОЙ

- Мы будем вынуждены закрывать витрину шторками, - отметил в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» продавец одного из казанских магазинов электронных сигарет и вейпов Кирилл.

Еще раз отметим, что со вступлением нового закона в силу взрослые больше не увидят на прилавках вейпы, жидкости и расходные материалы к ним. Для этого нужно будет просить продавцов приоткрыть завесу и показать ассортимент. Интересно, а на какие хитрости пойдут подростки, которые бывают также падкими на сладкий дым?

- Как пить дать, они как просили, так и будут просить взрослых купить им «электронку» или «жижу». Причем, они даже не стесняются и делают это прямо у нас в магазине, как говорится, не отходя от кассы, - рассказывает продавец.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Адвокат Айрат Фаткулин:

«Вопрос продуктивности этих мер и того, что будут обходные пути приобретения, по-моему, некорректен. Таким же образом, можно ставить вопрос о продуктивности наказания за приобретение любого запрещенного, будь то наркотики, оружие и прочее».

По мнению адвоката, если вейпы и электронные сигареты реально наносят вред здоровью населения и это подтверждено объективными данными независимых экспертов, то меры по запрету рекламы, пропаганды и агитации никотиносодержащей продукции, в том числе несовершеннолетним, вполне оправданные.

Отметим, что по причине негативного воздействия на организм человека электронных средств доставки никотина их продажа уже запрещена в 32 странах. Еще в 79 введены различные ограничения в отношении таких товаров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Госдума также приняла закон о защите детей от приобщения к курению табака и вейпов.

- Торговцы вейпами не должны зарабатывать на детях. Защитить здоровье несовершеннолетних не раз просили их родители и учителя, - отметил спикер парламента Вячеслав Володин.

Законом усиливается административная ответственность за приобщение подростков к курению табака, вейпов и кальянов. Штраф за это для граждан увеличится с 1-2 тысяч рублей до 2–5 тысяч, для родителей – с 2-3 тысяч рублей до 5–7 тысяч.

В свою очередь за продажу таких товаров несовершеннолетним штрафы тоже вырастут. Для граждан - с 20-40 тысяч рублей до 40-60 тысяч, для должностных лиц – с 40-70 тысяч рублей до 150-300 тысяч, для юридических лиц – с 150-300 тысяч до 400-600 тысяч.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram