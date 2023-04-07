Глава Татарстана дополнил список запрещенной для детей информации

Поправки вступят в силу спустя 10 дней после публикации новой редакции закона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане внесены поправки в закон об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка. Так, например, расширен перечень запрещенной для распространения среди детей информации. Документ подписан главой республики Рустамом Миннихановым.

Изменения внесены в статью закона, которая посвящена защите детей от информации, наносящей вред, а также от пропаганды и агитации. Так, кроме рекламы табачных изделий отныне запрещена и реклама «никотинсодержащей продукции».

Кроме этого, в предыдущей версии закона указан запрет информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. Теперь этот пункт заменен фразой «либо демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, от информации, пропагандирующей педофилию, от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол».

Поправки вступят в силу спустя 10 дней после публикации новой редакции закона.

Ранее мы сообщали, что раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о специальных стипендиях для студентов.

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