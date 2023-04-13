Для жителей «Дома вдали от дома» прошел кулинарный мастер-класс

Фото: Андрей Ефимов

11 апреля в бесплатном Семейном доме Благотворительного Фонда «Семья вместе» для маленьких пациентов ДРКБ МЗ РТ и их родителей прошёл вкусный мастер-класс от бренд-шефа ТК «Ирбис» - Руслана Асташкина. Организовать мероприятия помогла добрый друг Дома - Анастасия Георгиевна Исаева, заместитель председателя Общественной палаты Татарстана.

Так, жители бесплатного Семейного дома в Казани узнали, как из сливок и сгущенного молока с помощью жидкого азота можно приготовить настоящее мороженое. Руслан Асташкин объяснил «секрет» этого рецепта: «Температура кипения азота - минус 196 градусов. Если его добавить в нашу смесь, получится мороженое».

Дети и их родители смогли сами поучаствовать в создании мороженого, ещё и таким необычным способом. Гости помогли ребятам побывать в роли кондитеров – они не только узнали рецепт вкусного мороженого, но и смогли проявить своё творчество в декорировании десерта. И дети, и взрослые были в восторге от мероприятия, а Хабиб, маленький житель Дома, даже позвонил папе и показал по видеосвязи приготовленное им мороженое.

- Эмоции, которые мы дарим вместе с нашими друзьями Дома, положительно влияют на психоэмоциональное состояние детей, что в конечном итоге способствует их скорейшему выздоровлению, - отметила директор Дома Юлия Маркова.