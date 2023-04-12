В Татарстане с 17 апреля запрещается жарить шашлыки и сжигать траву

Благодаря патрулированию предотвращены 93 случая возгорания сухой травы и мусора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане с 17 апреля по 10 мая будет действовать запрет на сжигание сухой травы и мусора, приготовления пищи на открытом огне, в частности, в том числе и на мангалах. В этих числах в республике будет действовать особый противопожарный режим. Об этом напомнил начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

Специалист рассказал, что в каждом районе республики сформированы профилактические группы из сотрудников пожарной охраны, органов местного самоуправления, добровольной пожарной охраны. Они контролируют своевременную очистку от сухой травы и мусора, предотвращают сжигания мусора в запрещенных местах.

По данным Трущина, благодаря патрулированию предотвращены 93 случая возгорания сухой травы и мусора.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане сроки введения особого противопожарного режима перенесли на 17 апреля.

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