Обычно в апреле среднемесячная температура составляет всего лишь +5, 5 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани с начала весны зафиксировали уже пятый температурный рекорд. С чем связано аномальное потепление, и продержится ли оно весь апрель? Ответ на этот вопрос «КП-Казань» дал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Перведенцев.

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Аномальное тепло в Казани и Татарстане связано с влиянием Атлантических циклонов, нагретых Гольфстримом, поэтому и весна пришла в республику на две недели раньше. Температурный фон первой недели апреля бьет все рекорды, однако такая погода сохранится не весь месяц.

- Уже сейчас началось некоторое похолодание под влиянием Скандинавского антициклона. В Татарстане будет сухая, солнечная погода, но холоднее. Ночью температура воздуха может понижаться до нулевой отметки, в некоторых местах и вовсе ожидаются заморозки. Дневные температуры будут держаться порядка 10-11 градусов тепла, - отмечает Юрий Перведенцев.

Обычно в апреле среднемесячная температура составляет всего лишь +5,5 градусов. При этом осадков выпадает 32 миллиметра - это самое малое количество за год по сравнению с другими месяцами. Среднесуточная температура должна быть порядка +2 градусов, но сейчас она выше многолетнего климатического уровня.

Метеоролог отметил, что похолодание продержится лишь несколько дней, и вскоре апрельское тепло опять вернется в Казань.

- Несмотря на поток холодного арктического воздуха, солнце сейчас высокое, небо безоблачное и имеет место прогрев. Поэтому похолодание продержится всего несколько дней, а после тепло вернется. На смену ему придет Атлантический циклон, который может принести осадки, - подчеркнул Юрий Перведенцев.

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