Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила учредить в России День беременных

Праздник предполагается отмечать дважды в год – 7 апреля и 7 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец решила, что россиянам не хватает еще одного праздника – Дня беременных. С идеей учредить таковой омбудсмен обратилась к председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. Копия документа имеется в распоряжении RT.

По мнению Волынец, праздник правильнее было бы отмечать дважды в год – 7 апреля и 7 октября. Только так все будущие мамы смогут его справить. Ведь беременность протекает девять месяцев в году и обязана затронуть хотя бы одну из этих дат.

Учреждение Дня беременных может стать одним из шагов к преодолению демографического кризиса, считает омбудсмен.

Подобное может стать одним из шагов к преодолению демографического кризиса в стране, считает омбудсмен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, ранее сеть взбудоражили высказывания Ирины Волынец, в которых она призывала брать животных из приютов только после того, как в семье появятся дети. Мол, зачастую пары очеловечивают питомцев так сильно, что в итоге те не хотят заводить настоящего ребенка. Одни посчитали, что ей совсем не жалко бездомных животных, другие – что она едва ли не жаждет ликвидации всех приютов.

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