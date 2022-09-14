Интернет-пользователей возмутили слова Волынец, но оказалось, что фразы были вырваны из контекста. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сеть взбудоражили высказывания Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, в которых она, якобы, призывала брать животных из приютов только после того, как в семье появятся дети. Мол, зачастую пары очеловечивают питомцев так сильно, что в итоге те не хотят заводить настоящего ребенка.

- Вы заметили, что собак и кошек всё чаще называют «сыночками» и «доченьками»? Вы считаете это нормальным? <…> Самая большая ложь это ложь самому себе. Каждый из нас в глубине души знает правду, и рано или поздно ловушка самообмана захлопывается капканом разочарования, - цитировали омбудсмена СМИ и группы в соцсетях.

Омбудсмен считает, что пары порой настолько очеловечивают своих питомцев, что не хотят потом заводить настоящих детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слова Волынец вызвали резонанс среди интернет-пользователей. Одни посчитали, что ей совсем не жалко бездомных животных, другие – что она едва ли не жаждет ликвидации всех приютов. КП-Казань поговорила с детским омбудсменом Татарстана и разобралась, что же та все-таки имела в виду.

«В СТРАНЕ ГЛУБОЧАЙШИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС»

Ирина Волынец из раза в раз повторяет, что одной из главных проблем России сейчас является глубочайший демографический кризис. Оттого-то она и не понимает, почему в стране нет социальной рекламы, направленной на популяризацию понятия семьи и детства. Рекламы, равной рекламе с призывами взять из приюта кота или собаку.

По словам Волынец, задачи в стране должны решаться в приоритетном порядке. Сначала – семья и дети, а потом уже все остальное.

- Мне, конечно, очень жалко бездомных животных. Им, как и всем нам, нужна любовь и забота. В интервью я озвучила, что в России нет социальной рекламы, направленной на создание полноценной семьи с детьми, равной рекламе, призывающей взять животное из приюта, - заявила КП-Казань Уполномоченный по правам детей в Татарстане. – А между тем в стране глубочайший демографический кризис, угрожающий нашей национальной безопасности.

В стране глубочайший демографический кризис, уверена Волынец. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как оказалось, Волынец не призывает заменить одну рекламу другой. В стране хватит места для обеих тем – и каждый сможет выбрать то, что ему нравится.

- Мы в ответе за тех, кого приручили. Бездомные животные - следствие человеческой безответственности и черствости. Нельзя просто взять и перестать жалеть и помогать бездомным животным, равно как и людям, нуждающимся в нашей помощи. В противном случае мы все будем расчеловечены, - замечает Волынец.

Бездомные собаки сейчас - проблема серьезная, но не самая важная, говорит Волынец. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ ВЫЗЫВАЕТ ТО, ЧТО НАС ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВОЛНУЕТ»

Волынец готова ответить всем тем, кто вырвал ее слова из общего контекста и тут же воспринял все в штыки. По ее словам, «сильные эмоции вызывает то, что по-настоящему волнует».

- Самыми ярыми противниками запрета пропаганды чайлдфри являются люди, не сумевшие создать семью с детьми. Заметим – не те, кто не хотел, а те, кто не смог <…> Агрессия, проявленная некоторыми комментаторами, является очевидным свидетельством того, что в своей оценке происходящего я попала в их болевую точку. Мне искренне жаль людей, которым горько осознавать эту простую истину, и я от всей души желаю им счастья — ведь счастливые злыми не бывают. На самом деле эта агрессия не к точке зрения другого человека, а к самому себе и своей жизни, налицо глубочайший внутренний конфликт, - написала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане в своем telegram-канале.

Государству необходимо запустить соцрекламу, говорящую о важности семьи и детей в ней, заявляет Волынец.

Государству необходимо запустить соцрекламу, говорящую о важности семьи и детей в ней, заявляет Волынец. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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