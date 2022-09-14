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Общество14 сентября 2022 10:20

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец: «Собак и кошек все чаще называют сыночками и доченьками. Вы считаете это нормальным?»

Слова детского омбудсмена Татарстана восприняли, как выступление против призывов брать животных из приютов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Интернет-пользователей возмутили слова Волынец, но оказалось, что фразы были вырваны из контекста.

Интернет-пользователей возмутили слова Волынец, но оказалось, что фразы были вырваны из контекста.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сеть взбудоражили высказывания Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, в которых она, якобы, призывала брать животных из приютов только после того, как в семье появятся дети. Мол, зачастую пары очеловечивают питомцев так сильно, что в итоге те не хотят заводить настоящего ребенка.

- Вы заметили, что собак и кошек всё чаще называют «сыночками» и «доченьками»? Вы считаете это нормальным? <…> Самая большая ложь это ложь самому себе. Каждый из нас в глубине души знает правду, и рано или поздно ловушка самообмана захлопывается капканом разочарования, - цитировали омбудсмена СМИ и группы в соцсетях.

Омбудсмен считает, что пары порой настолько очеловечивают своих питомцев, что не хотят потом заводить настоящих детей.

Омбудсмен считает, что пары порой настолько очеловечивают своих питомцев, что не хотят потом заводить настоящих детей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слова Волынец вызвали резонанс среди интернет-пользователей. Одни посчитали, что ей совсем не жалко бездомных животных, другие – что она едва ли не жаждет ликвидации всех приютов. КП-Казань поговорила с детским омбудсменом Татарстана и разобралась, что же та все-таки имела в виду.

«В СТРАНЕ ГЛУБОЧАЙШИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС»

Ирина Волынец из раза в раз повторяет, что одной из главных проблем России сейчас является глубочайший демографический кризис. Оттого-то она и не понимает, почему в стране нет социальной рекламы, направленной на популяризацию понятия семьи и детства. Рекламы, равной рекламе с призывами взять из приюта кота или собаку.

По словам Волынец, задачи в стране должны решаться в приоритетном порядке. Сначала – семья и дети, а потом уже все остальное.

- Мне, конечно, очень жалко бездомных животных. Им, как и всем нам, нужна любовь и забота. В интервью я озвучила, что в России нет социальной рекламы, направленной на создание полноценной семьи с детьми, равной рекламе, призывающей взять животное из приюта, - заявила КП-Казань Уполномоченный по правам детей в Татарстане. – А между тем в стране глубочайший демографический кризис, угрожающий нашей национальной безопасности.

В стране глубочайший демографический кризис, уверена Волынец.

В стране глубочайший демографический кризис, уверена Волынец.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как оказалось, Волынец не призывает заменить одну рекламу другой. В стране хватит места для обеих тем – и каждый сможет выбрать то, что ему нравится.

- Мы в ответе за тех, кого приручили. Бездомные животные - следствие человеческой безответственности и черствости. Нельзя просто взять и перестать жалеть и помогать бездомным животным, равно как и людям, нуждающимся в нашей помощи. В противном случае мы все будем расчеловечены, - замечает Волынец.

Бездомные собаки сейчас - проблема серьезная, но не самая важная, говорит Волынец.

Бездомные собаки сейчас - проблема серьезная, но не самая важная, говорит Волынец.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ ВЫЗЫВАЕТ ТО, ЧТО НАС ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВОЛНУЕТ»

Волынец готова ответить всем тем, кто вырвал ее слова из общего контекста и тут же воспринял все в штыки. По ее словам, «сильные эмоции вызывает то, что по-настоящему волнует».

- Самыми ярыми противниками запрета пропаганды чайлдфри являются люди, не сумевшие создать семью с детьми. Заметим – не те, кто не хотел, а те, кто не смог <…> Агрессия, проявленная некоторыми комментаторами, является очевидным свидетельством того, что в своей оценке происходящего я попала в их болевую точку. Мне искренне жаль людей, которым горько осознавать эту простую истину, и я от всей души желаю им счастья — ведь счастливые злыми не бывают. На самом деле эта агрессия не к точке зрения другого человека, а к самому себе и своей жизни, налицо глубочайший внутренний конфликт, - написала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане в своем telegram-канале.

Государству необходимо запустить соцрекламу, говорящую о важности семьи и детей в ней, заявляет Волынец.

Государству необходимо запустить соцрекламу, говорящую о важности семьи и детей в ней, заявляет Волынец.

Государству необходимо запустить соцрекламу, говорящую о важности семьи и детей в ней, заявляет Волынец.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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