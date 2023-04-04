В Нижнекамске сантехник насмерть обварился в кипятке в подвале жилого дома

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске сантехник насмерть обварился в кипятке в подвале одного из домов по улице Вахитова. Трагедия случилась вечером 3 апреля.

По предварительной информации, сантехники приехали по вызову из-за прорыва. Во время проведения работ один из них обварился кипятком и погиб. Второму удалось спастись. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

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