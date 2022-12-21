Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: соцсети

Громкая история с погоней в аэропорту Казани произошла в декабре 2016 года. Лихач, пытаясь скрыться от полицейских, протаранил стеклянный вход в терминал и катался по зданию, ломая все на своем пути. Общий ущерб аэропорту оценили более чем в шесть миллионов рублей. Рассказываем, что известно о нашумевшей погоне спустя годы и какое наказание понес водитель.

Подробности погони в аэропорту Казани

Инцидент произошел ровно шесть лет назад в ночное время 21 декабря 2016 года. Водитель ВАЗ-2115, намеревавшийся скрыться от сотрудников ДПС, снес шлагбаум при въезде на территорию аэропорта, а после и вовсе – протаранил стеклянный вход и въехал прямо внутрь терминала. Погоня попала на камеры видеонаблюдения.

Почти полчаса лихач петлял по залам аэропорта и по итогу нанес ущерб имуществу воздушной гавани и арендаторам на сумму более шести миллионов рублей. Остановить лихача смог только знак «Проезд запрещен», в который он врезался. Автомобиль получил значительные повреждения, а водителя задержали сотрудники полиции.

Только чудом никто из пассажиров и сотрудников аэропорта не пострадал. Травму получил один из полицейских, который просунул руку в окно с водительской стороны, пытаясь остановить водителя.

К слову, лихача начали ловить в Казани еще на улице Ершова. Но он проигнорировал требования инспекторов остановиться и ударился в бега. В итоге за всю погоню на него было составлено свыше 10 административных протоколов.

Лихач снес стеклянный вход в аэропорт, а также причинил ущерб аэропорту более чем в шесть миллионов рублей. Фото: Рамиль ГАЛИ

За рулем находился бывший сотрудник полиции

Водителем отечественного автомобиля оказался житель Набережных Челнов Руслан Нуртдинов. Как выяснилось, мужчина ранее и сам был полицейским. Он давно покинул ряды сотрудников внутренних дел, организовал сначала ЧОП, а затем открыл детективное агентство.

По его словам, он устроил погоню и протаранил аэропорт из-за «сникерса». Мол, поспорил с любимой на шоколадный батончик, что встретит ее самолет без опозданий, поэтому и гнал. Это объяснение выглядит как плод больной фантазии, и, действительно, в 2013 году Руслан Нуртдинов обращался к психиатру, но его заболевание, как пояснили собственные источники «КП-Казань» в правоохранительных органах, не подразумевало лишения водительских прав.

Не исключено, что причиной нашумевшей гонки могли стать наркотики. От прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение Нуртдинов отказался. После обыска в его машине нашли запрещенные вещества, однако их веса для возбуждения уголовного дела не хватило.

Оказалось, что погоню устроил экс-полицейский Руслан Нуртдинов. Фото: Дмитрий МАЗАЛЕВСКИЙ

Какое наказание понес лихач, разнесший терминал аэропорта Казани

Руслана Нуртдинова лишили права управления автомобилем. Его привлекли к административной ответственности за хранение и перевозку наркотических средств – 15 суток и 12 суток административного ареста. Кроме того, водителю предъявили обвинение по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганский побуждений» и по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти». Ему грозило до 7 лет лишения свободы.

Однако Руслан Нуртдинов отправлен за решетку не был. Судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила у мужчины признаки психического расстройства, из-за чего он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По итогу Нуртдинова поместили на принудительное лечение в психбольницу.

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