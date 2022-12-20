Большинство травмпунктов Казани оказывают неотложную помощь горожанам круглосуточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Казани улучшения погоды не предвидится. В середине недели столбики термометров опустятся до 24 градусов мороза, а затем и вовсе – поднимутся до 3 градусов тепла. Резкий перепад температур приведет к тому, что на дорогах образуется гололед и передвигаться по скользкому тротуару будет опасно. Рассказываем, как избежать травм во время гололеда и как правильно падать на льду. Вместе с тем, публикуем подробный список травмпунктов Казани, на случай, если ушибов и растяжений избежать не удалось.

Как избежать травм во время гололеда

Управление здравоохранения Казани рекомендует во время передвижения по скользкой улице не торопиться, избегать резких движений и постоянно смотреть себе под ноги. Если нужно осмотреться, то лучше сначала остановиться, а не делать это на ходу. Пожилым людям необходимо пользоваться дополнительной опорой, например, тростью с острым наконечником.

Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Двигаться необходимо, не отрывая пяток, словно на лыжах, скользя короткими шажками.

Обувь необходимо выбирать с плоской подошвой или широким невысоким каблуком. Можно также приобрести специальные накладки на обувь, которые улучшают сцепление со льдом. Не держите руки в карманах – их можно не успеть вынуть в момент падения, чтобв правильно сгруппироваться. Не нужно также бежать по гололеду за уезжающим автобусом.

Как правильно падать на льду, чтобы не получить травм

В момент падения нужно стараться согнуть ноги в коленях, чтобы уменьшить высоту с которой вы падаете. При падении вперед ни в коем случае нельзя падать на вытянутые руки – есть высокий риск получить травмы костей предплечья. Необходимо немножко согнуть руки в локтевых суставах, тем самым вес при падении амортизируется. Такие рекомендации дал врач-травматолог Горбольницы №7 Ильдар Султанов.

На случай, если травмы все-таки избежать не удалось, публикуем адреса и режимы работы травмпунктов Казани.

В момент падения нужно стараться согнуть ноги в коленях, чтобы уменьшить высоту с которой вы падаете. Фото: Николай Александров

Травмпункты Советского района Казани

Центр амбулаторной травматологии и ортопедии ДРКБ (Детский травмпункт)

Адрес: детская поликлиника «Азино», улица Хайдара Бигичева, 20

Режим работы: плановый прием осуществляется по будням с 8.00 до 20.00, неотложная медпомощь - круглосуточно

Травмпункты Ново-Савиновского района Казани

Травмпункт в Городской больнице №7

Адрес: улица Адоратского, 30А

Режим работы: ежедневно и круглосуточно

Травмпункты Московского района Казани

Травмпункт Госпиталя для ветеранов войн

Адрес: улица Исаева, 5

Режим работы: в будни с 8.00 до 20.00, в выходные – не работает

Травматологическое отделение в Городской детской больнице №1

Адрес: улица Декабристов, 125А

Режим работы: по будням – с 8.00 до 19.00, в субботу – с 9.00 до 18.00

Травмпункты Кировского района Казани

Травматологическое отделение Клинической больницы №2

Адрес: улица Можайского, 17

Режим работы: по будням с 8.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 18.00

Травмпункты Авиастроительного района Казани

Травмпункт в Городской больнице №12

Адрес: улица Лечебная, 7

Режим работы: круглосуточно

Травмпункты Вахитовского района Казани

Травмпункт в Городской поликлинике №7

Адрес: улица Фатыха Карима, 14/67

Режим работы: круглосуточно

Травмпункты Приволжского района Казани

Травмпункт в Городской поликлинике №3

Адрес: улица Рыбацкая, 2

Режим работы: с понедельника по субботу – с 8.00 до 18.00

Центр амбулаторной травматологии Городской больницы №18

Адрес: Хусаина Мавлютова, 2

Режим работы: круглосуточно

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