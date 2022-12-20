Большинство травмпунктов Казани оказывают неотложную помощь горожанам круглосуточно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ближайшее время в Казани улучшения погоды не предвидится. В середине недели столбики термометров опустятся до 24 градусов мороза, а затем и вовсе – поднимутся до 3 градусов тепла. Резкий перепад температур приведет к тому, что на дорогах образуется гололед и передвигаться по скользкому тротуару будет опасно. Рассказываем, как избежать травм во время гололеда и как правильно падать на льду. Вместе с тем, публикуем подробный список травмпунктов Казани, на случай, если ушибов и растяжений избежать не удалось.
Управление здравоохранения Казани рекомендует во время передвижения по скользкой улице не торопиться, избегать резких движений и постоянно смотреть себе под ноги. Если нужно осмотреться, то лучше сначала остановиться, а не делать это на ходу. Пожилым людям необходимо пользоваться дополнительной опорой, например, тростью с острым наконечником.
Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Двигаться необходимо, не отрывая пяток, словно на лыжах, скользя короткими шажками.
Обувь необходимо выбирать с плоской подошвой или широким невысоким каблуком. Можно также приобрести специальные накладки на обувь, которые улучшают сцепление со льдом. Не держите руки в карманах – их можно не успеть вынуть в момент падения, чтобв правильно сгруппироваться. Не нужно также бежать по гололеду за уезжающим автобусом.
В момент падения нужно стараться согнуть ноги в коленях, чтобы уменьшить высоту с которой вы падаете. При падении вперед ни в коем случае нельзя падать на вытянутые руки – есть высокий риск получить травмы костей предплечья. Необходимо немножко согнуть руки в локтевых суставах, тем самым вес при падении амортизируется. Такие рекомендации дал врач-травматолог Горбольницы №7 Ильдар Султанов.
На случай, если травмы все-таки избежать не удалось, публикуем адреса и режимы работы травмпунктов Казани.
В момент падения нужно стараться согнуть ноги в коленях, чтобы уменьшить высоту с которой вы падаете.
Фото: Николай Александров
Центр амбулаторной травматологии и ортопедии ДРКБ (Детский травмпункт)
Адрес: детская поликлиника «Азино», улица Хайдара Бигичева, 20
Режим работы: плановый прием осуществляется по будням с 8.00 до 20.00, неотложная медпомощь - круглосуточно
Травмпункт в Городской больнице №7
Адрес: улица Адоратского, 30А
Режим работы: ежедневно и круглосуточно
Травмпункт Госпиталя для ветеранов войн
Адрес: улица Исаева, 5
Режим работы: в будни с 8.00 до 20.00, в выходные – не работает
Травматологическое отделение в Городской детской больнице №1
Адрес: улица Декабристов, 125А
Режим работы: по будням – с 8.00 до 19.00, в субботу – с 9.00 до 18.00
Травматологическое отделение Клинической больницы №2
Адрес: улица Можайского, 17
Режим работы: по будням с 8.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 18.00
Травмпункт в Городской больнице №12
Адрес: улица Лечебная, 7
Режим работы: круглосуточно
Травмпункт в Городской поликлинике №7
Адрес: улица Фатыха Карима, 14/67
Режим работы: круглосуточно
Травмпункт в Городской поликлинике №3
Адрес: улица Рыбацкая, 2
Режим работы: с понедельника по субботу – с 8.00 до 18.00
Центр амбулаторной травматологии Городской больницы №18
Адрес: Хусаина Мавлютова, 2
Режим работы: круглосуточно
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram