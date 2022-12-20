То морозы до -24, то опять плюсовая температура: какая погода ждет Татарстан на этой неделе

В ближайшие дни снег идти не перестанет. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 по 19 декабря в Татарстане выпало от 30 до 68% от месячной нормы осадков. Из-за перепадов температур на дорогах образовался гололед. В ближайшие дни снег идти не перестанет. Более того – ожидается еще и похолодание.

Так, например, днем во вторник, 20 числа, в республике прогнозируется от -4 до -9 градусов, а на востоке – до -14. Ночью на 21 ноября будет от -10 до -15, при прояснениях – до -20 градусов, а днем также до -14. И, наконец, ночью на четверг столбики термометров местам будут опускаться и вовсе до -24 градусов.

Днем в четверг, 22 декабря, возможны мокрый снег, метель и сильный ветер. То же прогнозируется и в последующие дни. Температура воздуха в конце недели будет повышаться до +3, говорят в Гидрометцентре республики.

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