Жить, любить и даже медведя удивить: как билайн 30 лет помогает людям

Вспомнили первую билайновскую вышку в столице Татарстана, поговорили об интернет-предпочтениях казанцев и выяснили, что из всех «апперов» ближе всего татарстанцам оказался дракон Юнг.

Традиционная декабрьская встреча региональных топ-менеджеров билайна с журналистами в этом году проходила в расширенном формате: кроме традиционных отчетов о деятельности компании в уходящем году и планов на год грядущий были представлены еще и итоги конкурса «Твоя история с билайном», пять финалистов которого получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а обладатель суперприза - еще и чек на миллион рублей!

ТВОЯ ИСТОРИЯ С БИЛАЙНОМ

Конкурсное задание было простым и сложным одновременно: абонентам билайна было предложено поделиться, как один звонок или сообщение буквально перевернули их жизнь и стали одним из самых ярких воспоминаний.

В адрес организаторов конкурса было выслано более 5 тысяч историй, 30 из которых вышли в полуфинал. Оказалось, что билайн успешно спасает заблудившихся грибников, помогает принимать роды, ищет новый дом котикам и соединяет судьбы. В полуфинальную тридцатку попала вместе еще с пятью другими участниками с Урала и Поволжья история казанца Булата Садеретдинова, который в лесной чаще повстречался со стадом диких кабанов. Неизвестно, каким бы был финал этой встречи, если бы наш герой пулей не взобрался на высокое дерево и не позвонил оттуда в экстренную службу. Благодаря отправленным координатам дерева мужчину смогли отыскать спасатели, вызволившие его из опасной ситуации.

- Все присланные нам истории были про доброту, помощь и любовь, - рассказала директор Центрального региона билайн Екатерина Кудряшова. - У меня тоже есть своя история с билайном. Благодаря ему у меня появились муж, дети, семья. Это же так важно для девушек. Поэтому компанию я люблю по-человечески.

- Все присланные нам истории были про доброту, помощь и любовь, - рассказала директор Центрального региона билайн Екатерина Кудряшова.

ПЕТЯ И МЕДВЕДЬ

Познакомить журналистов с другими интересными личными историями, присланными татарстанцами, а также жителями других городов Поволжья и Урала на конкурс билайна, организаторы решили весьма оригинально. Их объединили в интерактивный моноспектакль, который доверили сыграть актеру театра и кино Искандеру Нуризянову. А тот, в свою очередь, пригласил всех присутствующих на чашечку чая.

- Привет! Давно не виделись! - словно к старым знакомым, обратился актер к присутствующим. - Я наливаю чаек. С мятой же, да? Правильно?

Из монолога Искандера выяснилось, что эффективен билайн не только в борьбе с дикими кабанами. Им можно даже медведя отпугнуть. И спасти беспечного охранника Петю от участи стать «завтраком туриста». Причем пикантность ситуации была в том, что предупредительное СМС не дошло до Пети, напротив, оно зависло! О чем громогласно и объявила портативная колонка, разразившаяся уведомлением о недоставленном сообщении.

Пока зрители пытались представить себе удивленную морду медведя, с которым вдруг заговорил лес, Искандер уже перешел к другой истории. А там человек из-за судьбоносной акции билайна «Гиги за шаги» решил ежедневно много бегать, благодаря чему встретился с очаровательной девушкой-пумой в блестящих черных лосинах. И мокрая депрессивная осень вдруг заиграла новыми красками. И доигралась до марша Мендельсона.

Истории объединили в интерактивный моноспектакль, который доверили сыграть актеру театра и кино Искандеру Нуризянову.

ВСПОМНИМ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Напомнил Искандер и как пришел билайн в Казань 20 лет назад. Как появилась первая базовая станция по адресу Саид-Галиева, 6, напротив ж/д вокзала. Как за первые десять дней работы офиса компании договора заключили более 10 тысяч человек! Как абоненты учились писать эсэмэски, стараясь уложить все мысли в коротенькое сообщение. Как подкидывали телефоны вверх, чтобы поймать связь. Как кричали в трубку: «Перезвони мне!», ведь бесплатными были только первые 10 секунд…

Много воды утекло с тех пор. билайн образца 2022 года в Татарстане - это более 5 000 базовых станций, которые обеспечивают полное покрытие во всех районах Татарстана. Это переход от GSM к сети 4G, от скорости в пару килобит в секунду до 100 мегабит в секунду. Это до 60 гигабайт «пакетного» интернета. Это новые технологии - VoLTE, когда при передаче звука по сети 4G звучание получается более естественным и VоWiFi - голосовые вызовы через Wi-Fi-сеть. Это успешно проведенный процесс рефарминга - перевод радиочастот, которые используются для сетей 2G или 3G, под 4G.

Кстати, современные абоненты билайна предпочитают не звонить, а отправлять сообщения в мессенджерах: количество потраченного на мобильные переговоры времени снизилось до 4 часов. И интернета тратят в среднем по 27 гигабайт в месяц. Причем 34 процента трафика уходит на просмотр видеоконтента, 15 - на серфинг соцсетей, около 16 - на музыку и 5 - на фильмы в онлайн-кинотеатрах.

Об этом рассказал директор Казанского отделения Анвар Шахмаев. билайн приходит туда, где в нем нуждаются. И если 20 лет назад рыбаки, сидя у ледяной лунки где-то посередине Камы, могли только мечтать о том, чтобы позвонить домой, то теперь они могут спокойно отправлять видеоприветы со свежим уловом.

Конечно, журналисты не смогли удержаться и спросили Анвара, как теперь будет и будет ли вообще развиваться компания в условиях жестких международных санкций. Ведь производители оборудования ушли из России, громко хлопнув дверью.

- Опасности не чувствуем, дышим спокойно, - ответил спикер. - Мы прикладываем все усилия, чтобы уход компаний-производителей телеком оборудования с российского рынка не сказался на качестве предоставляемых билайном услуг и сервисов. Большая часть программы развития сети на 2023 год обеспечена оборудованием уже сейчас. По остальным позициям работа продолжается.

Директор Казанского отделения Анвар Шахмаев.

Так что даже в непростых условиях условиях билайн остается на стороне своих абонентов.

ДРАКОН ЮНГ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

О развитии и новинках уходящего года рассказал руководитель направления по внешним коммуникациям Алексей Паньшин. Это запуск тарифа-конструктора с названием UP и появление в нем диджитал-помощников - «апперов». Пчелка Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа помогают абонентам эффективнее использовать все возможности билайна. Юнг, например, готов представлять неограниченный трафик на YouTube и TikTok и дарить 15 ГБ интернет-трафика ежемесячно. Базя дарит минус 50 процентов на «Семью в билайне», а Пуш плюсует 50 процентов гигабайт в роуминге.

Кстати, татарстанцы чаще всего выбирают себе в помощники дракона.

- Ну да, да! - одобрительно зашумели журналисты. - Драконы наша тема. Зилант, все дела.

О развитии и новинках уходящего года рассказал руководитель направления по внешним коммуникациям Алексей Паньшин.

О том, что абоненты понравился UP и его талантливые жители, говорят цифры - с момента запуска тарифа в июле 2022 года, к нему подключились уже 1,2 млн человек. «Апперов» можно еще и прокачать за внутреннюю валюту билайна - соты. Заработать которые можно, выполняя различные действия в мобильном приложении. И более 50 тысяч абонентов используют эту возможность ежедневно.

И еще про новогодние подарки: до 15 января 2023-го года все текущие и новые пользователи Тарифа UP получат возможность выбрать себе подарок — одну из суперспособностей аппера на месяц бесплатно.

Реклама