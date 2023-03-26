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26 марта 2023 4:58

Люди со светлой кожей - в группе риска: онколог из Татарстана об опасностях меланомы

Онколог из Татарстана объяснил, опасно ли удалять родинки
Роман ЕФРЕМОВ
При удалении родинок нельзя игнорировать гистологию

При удалении родинок нельзя игнорировать гистологию

За прошлый год в Татарстане было выявлено 17 тысяч новых случаев онкологии. Показатель стал рекордным. Самый распространенный в республике – рак кожи. Почему этот вид онкологии все чаще поражает людей, как с ним бороться и насколько опасны родинки, «КП-Казань» рассказал хирург-онколог Набережночелнинского онкодиспансера Ильнар Минаханов.

«Люди стали чаще выезжать за границу»

- Ильнар Илгизович, по статистике рак кожи в Татарстане находится на первом месте среди онкологических заболеваний. Почему именно этот вид онкологии так распространен сейчас?

- Рак кожи относится к опухолям наружной локализации, он на виду, пациенты, заметив образования, обычно сами обращаются за медицинской помощью. Также люди чаще стали выезжать за границу, в страны с жарким климатом, где они сильно подвержены солнечной инсоляции. Есть и другие факторы, которые могли изменить статистические показатели: большое количество долгожителей, так как рак кожи появляется чаще в пожилом возрасте, высокий уровень знаний врачей и диагностики, хорошая оснащенность первичных онкологических кабинетов - практически в каждом онкокабинете есть возможность сделать соскоб с образования кожи и провести анализ материала.

- Пациенты какого пола и возраста чаще всего страдают раком кожи?

- Рак кожи одинаково часто поражает мужчин и женщин, встречается преимущественно в пожилом возрасте. По данным Ассоциация онкологов России, средний возраст заболевших составляет 68 лет.

- Есть ли какие-либо группы риска по раку кожи и что нужно делать тем людям, которые в нее входят?

- Существует несколько групп риска по раку кожи. Это люди со светлой кожей, так как в ней содержится мало меланина, который защищает от ультрафиолетового излучения. Также это любители солнечных ванн и соляриев. Играет важную роль и генетический фактор, так как установлено, что, если у родственников первой или второй степени родства был рак кожи, риск его возникновения повышается. Также к группе риска относятся та часть населения, которая имеет различные хронические дерматозы, такие как пигментная ксеродерма, актинический кератоз, длительно не заживающие трофические язвы, постожоговые рубцы. И, как я говорил ранее, учитывая, что средний возраст заболевших составляет 68 лет, пожилые люди тоже входят в группу риска.

Людям из перечисленных групп нужно защищать кожу от длительного воздействия солнечного излучения, применять солнцезащитные крема, носить закрытую одежду и головные уборы, отказаться от походов в солярий. Также им стоит проходить диспансеризацию и не оставлять без лечения хронические дерматозы.

Опасны ли красные «родинки»?

- Насколько рак кожи поддается лечению? Высока ли смертность от него?

- На данный момент все типы рака кожи поддаются лечению, вероятность выздоровления составляет более 90 процентов. В лечении рака кожи применяется три основных онкологических метода: хирургический, лучевой и химиотерапевтический. Также успешность лечения зависит от стадии и типа рака. Выделяют три основных - базальноклеточный, плоскоклеточный и меланома кожи. У меланомы кожи злокачественный потенциал в разы выше, чем у других новообразований кожи, поэтому смертность от нее остается на высоком уровне. К счастью, оснащенность Набережночелнинского онкодиспансера позволяет проводить диагностику и лечение всех видов образований кожи.

- Безопасна ли процедура удаления родинки?

- Нужно сказать про такое понятие, как гистологическое исследование. Это исследование ткани, в нашем случае это невус, под оптическим микроскопом, которое позволяет определить тип образования и его характеристики. Удаление невусов опасно в том случае, если после процедуры удаленный материал не был отправлен на гистологическое исследование. Конечно, можно поставить предварительный диагноз по дерматоскопии, но все-таки окончательный вердикт - гистологический. Сама же по себе процедура удаления родинки не опасна.

- Существует мнение, что, если удалить родинку, они станут появляться чаще, чем прежде. Это правда?

- Это неправда, чаще они не станут появляться. Но есть понятие рецидив невуса – возникновение родинки на удаленном месте вновь.

- У многих людей на теле есть красные точки, напоминающие родинки. Что это такое? Нужно ли с ними что-то делать?

- Красные точки на теле - это ангиомы, доброкачественные сосудистые новообразования кожи. Причина их появления остается неизвестной. Они безопасны, их можно не удалять, если они не доставляют дискомфорта.

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