Люди со светлой кожей - в группе риска: онколог из Татарстана об опасностях меланомы

При удалении родинок нельзя игнорировать гистологию

За прошлый год в Татарстане было выявлено 17 тысяч новых случаев онкологии. Показатель стал рекордным. Самый распространенный в республике – рак кожи. Почему этот вид онкологии все чаще поражает людей, как с ним бороться и насколько опасны родинки, «КП-Казань» рассказал хирург-онколог Набережночелнинского онкодиспансера Ильнар Минаханов.

«Люди стали чаще выезжать за границу»

- Ильнар Илгизович, по статистике рак кожи в Татарстане находится на первом месте среди онкологических заболеваний. Почему именно этот вид онкологии так распространен сейчас?

- Рак кожи относится к опухолям наружной локализации, он на виду, пациенты, заметив образования, обычно сами обращаются за медицинской помощью. Также люди чаще стали выезжать за границу, в страны с жарким климатом, где они сильно подвержены солнечной инсоляции. Есть и другие факторы, которые могли изменить статистические показатели: большое количество долгожителей, так как рак кожи появляется чаще в пожилом возрасте, высокий уровень знаний врачей и диагностики, хорошая оснащенность первичных онкологических кабинетов - практически в каждом онкокабинете есть возможность сделать соскоб с образования кожи и провести анализ материала.

- Пациенты какого пола и возраста чаще всего страдают раком кожи?

- Рак кожи одинаково часто поражает мужчин и женщин, встречается преимущественно в пожилом возрасте. По данным Ассоциация онкологов России, средний возраст заболевших составляет 68 лет.

- Есть ли какие-либо группы риска по раку кожи и что нужно делать тем людям, которые в нее входят?

- Существует несколько групп риска по раку кожи. Это люди со светлой кожей, так как в ней содержится мало меланина, который защищает от ультрафиолетового излучения. Также это любители солнечных ванн и соляриев. Играет важную роль и генетический фактор, так как установлено, что, если у родственников первой или второй степени родства был рак кожи, риск его возникновения повышается. Также к группе риска относятся та часть населения, которая имеет различные хронические дерматозы, такие как пигментная ксеродерма, актинический кератоз, длительно не заживающие трофические язвы, постожоговые рубцы. И, как я говорил ранее, учитывая, что средний возраст заболевших составляет 68 лет, пожилые люди тоже входят в группу риска.

Людям из перечисленных групп нужно защищать кожу от длительного воздействия солнечного излучения, применять солнцезащитные крема, носить закрытую одежду и головные уборы, отказаться от походов в солярий. Также им стоит проходить диспансеризацию и не оставлять без лечения хронические дерматозы.

Опасны ли красные «родинки»?

- Насколько рак кожи поддается лечению? Высока ли смертность от него?

- На данный момент все типы рака кожи поддаются лечению, вероятность выздоровления составляет более 90 процентов. В лечении рака кожи применяется три основных онкологических метода: хирургический, лучевой и химиотерапевтический. Также успешность лечения зависит от стадии и типа рака. Выделяют три основных - базальноклеточный, плоскоклеточный и меланома кожи. У меланомы кожи злокачественный потенциал в разы выше, чем у других новообразований кожи, поэтому смертность от нее остается на высоком уровне. К счастью, оснащенность Набережночелнинского онкодиспансера позволяет проводить диагностику и лечение всех видов образований кожи.

- Безопасна ли процедура удаления родинки?

- Нужно сказать про такое понятие, как гистологическое исследование. Это исследование ткани, в нашем случае это невус, под оптическим микроскопом, которое позволяет определить тип образования и его характеристики. Удаление невусов опасно в том случае, если после процедуры удаленный материал не был отправлен на гистологическое исследование. Конечно, можно поставить предварительный диагноз по дерматоскопии, но все-таки окончательный вердикт - гистологический. Сама же по себе процедура удаления родинки не опасна.

- Существует мнение, что, если удалить родинку, они станут появляться чаще, чем прежде. Это правда?

- Это неправда, чаще они не станут появляться. Но есть понятие рецидив невуса – возникновение родинки на удаленном месте вновь.

- У многих людей на теле есть красные точки, напоминающие родинки. Что это такое? Нужно ли с ними что-то делать?

- Красные точки на теле - это ангиомы, доброкачественные сосудистые новообразования кожи. Причина их появления остается неизвестной. Они безопасны, их можно не удалять, если они не доставляют дискомфорта.

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